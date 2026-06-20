Российские дроны атаковали Киевскую область: в Бориспольском районе горели склады, пострадал мужчина
Киевская область вновь подверглась атаке вражеских ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.
Вспыхнули пожары на складах
Как отмечается, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в складских помещениях. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
Пострадал мужчина
К сожалению, есть пострадавший. 40-летний мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
"Враг в очередной раз пытается запугать нас и нанести вред мирным людям. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - подчеркивает глава области.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты атакуют Киевскую область "шахедами": работает ПВО.
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