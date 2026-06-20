Российские дроны атаковали Киевскую область: в Бориспольском районе горели склады, пострадал мужчина

Киевская область вновь подверглась атаке вражеских ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вспыхнули пожары на складах

Как отмечается, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в складских помещениях. Спасатели уже локализовали возгорание. Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Киевскую область: повреждены учебное заведение, ангарное помещение и предприятие

Пострадал мужчина

К сожалению, есть пострадавший. 40-летний мужчина с отравлением продуктами горения госпитализирован в местную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Враг в очередной раз пытается запугать нас и нанести вред мирным людям. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты атакуют Киевскую область "шахедами": работает ПВО.

Читайте также: Враг ночью атаковал инфраструктурный объект в Киевской области: есть пострадавший. ФОТОрепортаж