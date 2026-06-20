Російські дрони атакували Київщину: 4 людини поранені, горіли склади (оновлено)

Київщина знову перебувала під ворожою атакою ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнули склади

Як зазначається, у Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень. Рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

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Постраждав чоловік

На жаль, є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

"Ворог вкотре намагається залякати нас і завдати шкоди мирним людям. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою", - наголошує очільник області.

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, кількість постраждалих внаслідок чергової ворожої атаки на Київщину зросла до чотирьох людей.

Ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі.

Чоловік дістав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії.

Усі постраждалі доставлені до місцевої лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти атакують "шахедами" Київщину: працює ППО.

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