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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Спор Трампа и Зеленского
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Бессент советовал Трампу не принимать Зеленского в Белом доме, а жена Вэнса редактировала соглашение о полезных ископаемых, - NYT

Раскрыты скандальные подробности визита Зеленского к Трампу

В феврале 2025 года министр финансов США Скотт Бессент советовал президенту США Дональду Трампу не принимать украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете. 

Об этом говорится в книге "Смена режима", написанной журналистами The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Своном, цитируетThe Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бессент советовал не принимать Зеленского 

По данным журналистов, Бессент называл Зеленского "маленьким уродцем", "ребёнком с особыми потребностями" и "мистером Бином под крэком".

Авторы книги пишут, что перед визитом Зеленского в Белый дом часть окружения Трампа опасалась, что переговоры могут завершиться конфликтом. Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолтц "безуспешно пытался донести мысль, что Зеленский должен был прийти в костюме", а "Бессент настойчиво рекомендовал Трампу вообще не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет соглашение".

"Я уже имел дело с этим маленьким уродцем. Он хитрый. Для европейцев он как ребенок с особыми потребностями. И ведет себя как Мистер Бин под кайфом", — говорил Бессент, согласно книге.

Впрочем, встреча в Белом доме 28 февраля 2025 года все же состоялась. Она завершилась перепалкой, в ходе которой Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за американскую поддержку и раскритиковали его поведение.

По данным журналистов, конфликт между Вэнсом и Зеленским на встрече в Овальном кабинете возник из-за "настойчивых требований Зеленского предоставить гарантии безопасности", которые "начали казаться Венсу дерзостью и неблагодарностью".

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Визит Бессента в Киев

В книге также описан визит Бессента в Киев 12 февраля, во время которого он пытался убедить украинскую сторону подписать соглашение о полезных ископаемых.

"Перед фиаско в Овальном кабинете министр финансов посетил Киев, чтобы заставить Зеленского подписать документ. Все пошло не так. В течение 45 минут мужчины ругались друг с другом. Бессент находился в должности всего несколько дней и уже успел ввязаться в перепалку на повышенных тонах с лидером страны, находящейся в состоянии войны. В конце концов он посмотрел на Зеленского и сказал: "Какого черта вы вообще хотите добиться?", — говорится в публикации.

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Жена Вэнса редактировала соглашение о полезных ископаемых 

Отмечается, что переговоры по окончательной версии соглашения о полезных ископаемых зашли в тупик еще и из-за спора Бессента с министром торговли США Говардом Лутником относительно формулировок в документе.

В итоге, как пишут Свон и Хаберман, "Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, Ушу, которая также является выпускницей Йельской школы права, просмотреть украинские поправки к соглашению о полезных ископаемых. Она назвала документ "ужасным" и существенно его отредактировала".

  • Напомним, что книга Regime Change ("Смена режима") посвящена первым 14 месяцам второго президентского срока Дональда Трампа.
  • Согласно книге, президент США Дональд Трамп на одной из закрытых встреч высокого уровня в Овальном кабинете признавался, что не является сторонником Украины. Он также назвал свой прошлогодний спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне "замечательным телешоу".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24603) соглашение (1356) США (29605) ископаемые (193) Скотт Бессент (101)
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Топ комментарии
+25
Це правда, як і є правдою,ющо і Трамп і все його оточення і Венс і Бессент, виключаючи Рубіо, який пристосуванець, такі ж самі діти кукурудзи під креком.. Світ перетворюється на шоу довгоносиків..
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21.06.2026 01:07 Ответить
+23
Досить влучно, доречі. І без матюків. 😁
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21.06.2026 00:50 Ответить
+20
ШАЙКА....Ось ******* США. "дружина" - є така посада
"зять" - є така посада
"друг по бізнесу" = є така посада

І БОГ БИ З НИМ якби вони щось у США лише воротили. АЛЕ вони вказують іншим державам що робити і ставлять ультиматуми.

ЛЮДИ БЕЗ ПОСАД роблять щось в документах, читають, редагують, ходять з делегаціями і тд.

Куди гірше за середньовіччя
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21.06.2026 00:57 Ответить

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