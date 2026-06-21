Бессент советовал Трампу не принимать Зеленского в Белом доме, а жена Вэнса редактировала соглашение о полезных ископаемых, - NYT

В феврале 2025 года министр финансов США Скотт Бессент советовал президенту США Дональду Трампу не принимать украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Об этом говорится в книге "Смена режима", написанной журналистами The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Своном, цитируетThe Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бессент советовал не принимать Зеленского

По данным журналистов, Бессент называл Зеленского "маленьким уродцем", "ребёнком с особыми потребностями" и "мистером Бином под крэком".

Авторы книги пишут, что перед визитом Зеленского в Белый дом часть окружения Трампа опасалась, что переговоры могут завершиться конфликтом. Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолтц "безуспешно пытался донести мысль, что Зеленский должен был прийти в костюме", а "Бессент настойчиво рекомендовал Трампу вообще не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет соглашение".

"Я уже имел дело с этим маленьким уродцем. Он хитрый. Для европейцев он как ребенок с особыми потребностями. И ведет себя как Мистер Бин под кайфом", — говорил Бессент, согласно книге.

Впрочем, встреча в Белом доме 28 февраля 2025 года все же состоялась. Она завершилась перепалкой, в ходе которой Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за американскую поддержку и раскритиковали его поведение.

По данным журналистов, конфликт между Вэнсом и Зеленским на встрече в Овальном кабинете возник из-за "настойчивых требований Зеленского предоставить гарантии безопасности", которые "начали казаться Венсу дерзостью и неблагодарностью".

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Визит Бессента в Киев

В книге также описан визит Бессента в Киев 12 февраля, во время которого он пытался убедить украинскую сторону подписать соглашение о полезных ископаемых.

"Перед фиаско в Овальном кабинете министр финансов посетил Киев, чтобы заставить Зеленского подписать документ. Все пошло не так. В течение 45 минут мужчины ругались друг с другом. Бессент находился в должности всего несколько дней и уже успел ввязаться в перепалку на повышенных тонах с лидером страны, находящейся в состоянии войны. В конце концов он посмотрел на Зеленского и сказал: "Какого черта вы вообще хотите добиться?", — говорится в публикации.

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Жена Вэнса редактировала соглашение о полезных ископаемых

Отмечается, что переговоры по окончательной версии соглашения о полезных ископаемых зашли в тупик еще и из-за спора Бессента с министром торговли США Говардом Лутником относительно формулировок в документе.

В итоге, как пишут Свон и Хаберман, "Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, Ушу, которая также является выпускницей Йельской школы права, просмотреть украинские поправки к соглашению о полезных ископаемых. Она назвала документ "ужасным" и существенно его отредактировала".

Напомним, что книга Regime Change ("Смена режима") посвящена первым 14 месяцам второго президентского срока Дональда Трампа.

Согласно книге, президент США Дональд Трамп на одной из закрытых встреч высокого уровня в Овальном кабинете признавался, что не является сторонником Украины. Он также назвал свой прошлогодний спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне "замечательным телешоу".

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