Бессент советовал Трампу не принимать Зеленского в Белом доме, а жена Вэнса редактировала соглашение о полезных ископаемых, - NYT
В феврале 2025 года министр финансов США Скотт Бессент советовал президенту США Дональду Трампу не принимать украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете.
Об этом говорится в книге "Смена режима", написанной журналистами The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Своном, цитируетThe Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Бессент советовал не принимать Зеленского
По данным журналистов, Бессент называл Зеленского "маленьким уродцем", "ребёнком с особыми потребностями" и "мистером Бином под крэком".
Авторы книги пишут, что перед визитом Зеленского в Белый дом часть окружения Трампа опасалась, что переговоры могут завершиться конфликтом. Тогдашний советник по национальной безопасности Майк Уолтц "безуспешно пытался донести мысль, что Зеленский должен был прийти в костюме", а "Бессент настойчиво рекомендовал Трампу вообще не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет соглашение".
"Я уже имел дело с этим маленьким уродцем. Он хитрый. Для европейцев он как ребенок с особыми потребностями. И ведет себя как Мистер Бин под кайфом", — говорил Бессент, согласно книге.
Впрочем, встреча в Белом доме 28 февраля 2025 года все же состоялась. Она завершилась перепалкой, в ходе которой Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за американскую поддержку и раскритиковали его поведение.
По данным журналистов, конфликт между Вэнсом и Зеленским на встрече в Овальном кабинете возник из-за "настойчивых требований Зеленского предоставить гарантии безопасности", которые "начали казаться Венсу дерзостью и неблагодарностью".
Визит Бессента в Киев
В книге также описан визит Бессента в Киев 12 февраля, во время которого он пытался убедить украинскую сторону подписать соглашение о полезных ископаемых.
"Перед фиаско в Овальном кабинете министр финансов посетил Киев, чтобы заставить Зеленского подписать документ. Все пошло не так. В течение 45 минут мужчины ругались друг с другом. Бессент находился в должности всего несколько дней и уже успел ввязаться в перепалку на повышенных тонах с лидером страны, находящейся в состоянии войны. В конце концов он посмотрел на Зеленского и сказал: "Какого черта вы вообще хотите добиться?", — говорится в публикации.
Жена Вэнса редактировала соглашение о полезных ископаемых
Отмечается, что переговоры по окончательной версии соглашения о полезных ископаемых зашли в тупик еще и из-за спора Бессента с министром торговли США Говардом Лутником относительно формулировок в документе.
В итоге, как пишут Свон и Хаберман, "Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, Ушу, которая также является выпускницей Йельской школы права, просмотреть украинские поправки к соглашению о полезных ископаемых. Она назвала документ "ужасным" и существенно его отредактировала".
- Напомним, что книга Regime Change ("Смена режима") посвящена первым 14 месяцам второго президентского срока Дональда Трампа.
- Согласно книге, президент США Дональд Трамп на одной из закрытых встреч высокого уровня в Овальном кабинете признавался, что не является сторонником Украины. Он также назвал свой прошлогодний спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне "замечательным телешоу".
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"зять" - є така посада
"друг по бізнесу" = є така посада
І БОГ БИ З НИМ якби вони щось у США лише воротили. АЛЕ вони вказують іншим державам що робити і ставлять ультиматуми.
ЛЮДИ БЕЗ ПОСАД роблять щось в документах, читають, редагують, ходять з делегаціями і тд.
Куди гірше за середньовіччя