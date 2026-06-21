Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT

У лютому 2025 року міністр фінансів США Скотт Бессент радив президенту США Дональду Трампу не приймати українського лідера Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Про це йдеться у книзі "Зміна режиму", написаній журналістами The New York Times Меггі Габерман та Джонатаном Своном, цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бессент радив не приймати Зеленського

За даними журналістів, Бессент називав Зеленського "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "містером Біном під креком".

Автори книги пишуть, що перед візитом Зеленського до Білого дому частина оточення Трампа побоювалася, що переговори можуть завершитися конфліктом. Тодішній радник з національної безпеки Майк Волтц "намагався безуспішно донести думку, що Зеленський мав прийти в костюмі", а "Бессент наполегливо рекомендував Трампу взагалі не пускати Зеленського до Білого дому, доки той не підпише угоду".

"Я вже мав справу з цим малим виродком. Він хитрий. Він для європейців як дитина з особливими потребами. І поводиться як Містер Бін під креком", - казав Бессент, згідно із книгою.

Втім зустріч у Білому домі 28 лютого 2025 року все ж відбулася. Вона завершилася перепалкою, під час якої Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в недостатній вдячності за американську підтримку та розкритикували його поведінку.

За даними журналістів, конфлікт між Венсом і Зеленським на зустрічі в Овальному кабінеті виник через "наполегливі вимоги Зеленського надати гарантії безпеки", які "почали здаватися Венсу зухвалістю та невдячністю".

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Візит Бессента до Києва

У книзі також описано візит Бессента до Києва 12 лютого, під час якого він намагався переконати українську сторону підписати угоду про корисні копалини.

"Перед фіаско в Овальному кабінеті міністр фінансів відвідав Київ, щоб змусити Зеленського підписати документ. Усе пішло не так. Протягом 45 хвилин чоловіки сварили один одного. Бессент перебував на посаді всього кілька днів і вже встиг уплутатися в перепалку на підвищених тонах із лідером країни, яка перебуває в стані війни. Зрештою він подивився на Зеленського і сказав: ""Якого біса ви взагалі хочете зробити?"", - йдеться у публікації.

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Дружина Венса редагувала угоду про копалини

Зазначається, що переговори щодо фінальної версії угоди про копалини зайшли у глухий кут ще й через суперечку Бессента з міністром торгівлі США Говардом Лутніком щодо формулювань у документі.

Зрештою, як пишуть Свон і Габерман, "Трамп попросив дружину Джей Ді Венса, Ушу, яка також є випускницею Єльської школи права, переглянути українські правки до угоди про корисні копалини. Вона назвала документ "жахливим" і сутєво його відредагувала".

Нагадаємо, що книга Regime Change ("Зміна режиму") присвячена першим 14 місяцям другого президентського терміну Дональда Трампа.

Згідно із книгою, президент США Дональд Трамп на одній із закритих зустрічей високого рівня в Овальному кабінеті зізнавався, що не є прихильником України. Він також назвав свою торішню суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні "чудовим телешоу".

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