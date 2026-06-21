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Новини Угода про корисні копалини зі США Суперечка Трампа та Зеленського
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Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT

Розкрито скандальні деталі візиту Зеленського до Трампа

У лютому 2025 року міністр фінансів США Скотт Бессент радив президенту США Дональду Трампу не приймати українського лідера Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. 

Про це йдеться у книзі "Зміна режиму", написаній журналістами The New York Times Меггі Габерман та Джонатаном Своном, цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бессент радив не приймати Зеленського 

За даними журналістів, Бессент називав Зеленського "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "містером Біном під креком".

Автори книги пишуть, що перед візитом Зеленського до Білого дому частина оточення Трампа побоювалася, що переговори можуть завершитися конфліктом. Тодішній радник з національної безпеки Майк Волтц "намагався безуспішно донести думку, що Зеленський мав прийти в костюмі", а "Бессент наполегливо рекомендував Трампу взагалі не пускати Зеленського до Білого дому, доки той не підпише угоду".

"Я вже мав справу з цим малим виродком. Він хитрий. Він для європейців як дитина з особливими потребами. І поводиться як Містер Бін під креком", - казав Бессент, згідно із книгою.

Втім зустріч у Білому домі 28 лютого 2025 року все ж відбулася. Вона завершилася перепалкою, під час якої Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в недостатній вдячності за американську підтримку та розкритикували його поведінку.

За даними журналістів, конфлікт між Венсом і Зеленським на зустрічі в Овальному кабінеті виник через "наполегливі вимоги Зеленського надати гарантії безпеки", які "почали здаватися Венсу зухвалістю та невдячністю".

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Візит Бессента до Києва

У книзі також описано візит Бессента до Києва 12 лютого, під час якого він намагався переконати українську сторону підписати угоду про корисні копалини.

"Перед фіаско в Овальному кабінеті міністр фінансів відвідав Київ, щоб змусити Зеленського підписати документ. Усе пішло не так. Протягом 45 хвилин чоловіки сварили один одного. Бессент перебував на посаді всього кілька днів і вже встиг уплутатися в перепалку на підвищених тонах із лідером країни, яка перебуває в стані війни. Зрештою він подивився на Зеленського і сказав: ""Якого біса ви взагалі хочете зробити?"", - йдеться у публікації.

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Дружина Венса редагувала угоду про копалини 

Зазначається, що переговори щодо фінальної версії угоди про копалини зайшли у глухий кут ще й через суперечку Бессента з міністром торгівлі США Говардом Лутніком щодо формулювань у документі.

Зрештою, як пишуть Свон і Габерман, "Трамп попросив дружину Джей Ді Венса, Ушу, яка також є випускницею Єльської школи права, переглянути українські правки до угоди про корисні копалини. Вона назвала документ "жахливим" і сутєво його відредагувала".

  • Нагадаємо, що книга Regime Change ("Зміна режиму") присвячена першим 14 місяцям другого президентського терміну Дональда Трампа.
  • Згідно із книгою, президент США Дональд Трамп на одній із закритих зустрічей високого рівня в Овальному кабінеті зізнавався, що не є прихильником України. Він також назвав свою торішню суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні "чудовим телешоу".

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) угода (773) США (26808) копалини (306) Бессент Скот (112)
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Топ коментарі
+9
... За даними журналістів, Бессент називав Зеленського "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "містером Біном під креком". Джерело: https://censor.net/ua/n4009423
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21.06.2026 00:39 Відповісти
+9
Під@р на під@рі та під@ром поганяє.
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21.06.2026 00:44 Відповісти
+9
Досить влучно, доречі. І без матюків. 😁
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21.06.2026 00:50 Відповісти

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