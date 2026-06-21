В Полтавской громаде объявлен день траура в память о погибших в результате атаки РФ

Сегодня, 21 июня, в Полтавской громаде объявили День траура по погибшим в результате российского удара.

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, передает Цензор.НЕТ.

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День траура

"Сегодня в Полтавской громаде мы объявляем День траура по погибшим в результате вражеской атаки", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал Полтаву. По последним данным, двое человек погибли, раненых уже 13, среди них — 6 детей.

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