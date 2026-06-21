В Полтавской громаде объявлен день траура в память о погибших в результате атаки РФ
Сегодня, 21 июня, в Полтавской громаде объявили День траура по погибшим в результате российского удара.
Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, передает Цензор.НЕТ.
День траура
"Сегодня в Полтавской громаде мы объявляем День траура по погибшим в результате вражеской атаки", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал Полтаву. По последним данным, двое человек погибли, раненых уже 13, среди них — 6 детей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль