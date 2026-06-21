День жалоби оголосили в Полтавській громаді за загиблими через атаку РФ
Сьогодні, 21 червня, в Полтавській громаді оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського удару.
Про це у повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, передає Цензор.НЕТ.
День жалоби
"Сьогодні в Полтавській громаді ми оголошуємо День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Полтаву. За останніми даними, двоє людей загинули, поранених вже 13, серед них - 6 дітей.
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