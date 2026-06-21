Стерненко анонсировал операцию против российских оккупантов в Крыму

Украина готовит операцию против российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника министра обороны Сергея Стерненко, обнародованном 21 июня.

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Заявление о подготовке операции

По его словам, российские военные "с ужасом будут вспоминать" то, что готовится на полуострове.

"То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последним из оккупантов будет бежать, тому не завидую", — отметил он.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись против военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений в результате атаки дронов.

Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

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