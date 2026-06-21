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Стерненко анонсировал операцию против российских оккупантов в Крыму
Украина готовит операцию против российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника министра обороны Сергея Стерненко, обнародованном 21 июня.
Заявление о подготовке операции
По его словам, российские военные "с ужасом будут вспоминать" то, что готовится на полуострове.
"То, что Украина готовит для россиян в Крыму, они будут вспоминать с ужасом. Кто последним из оккупантов будет бежать, тому не завидую", — отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись против военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.
- Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений в результате атаки дронов.
- Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
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Що у трампа що у цих трускавецьких обдарованих - шухляда не зачиняється