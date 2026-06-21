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Стерненко анонсував операцію проти російських окупантів у Криму
Україна готує операцію проти російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника міністра оборони Сергія Стерненка, оприлюдненій 21 червня.
Заява про підготовку операції
За його словами, російські військові "з жахом згадуватимуть" те, що готується на півострові.
"Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати — тому не заздрю", — зазначив він.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.
- Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.
- Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.
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Що у трампа що у цих трускавецьких обдарованих - шухляда не зачиняється