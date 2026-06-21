Стерненко анонсував операцію проти російських окупантів у Криму

Україна готує операцію проти російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника міністра оборони Сергія Стерненка, оприлюдненій 21 червня.

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Заява про підготовку операції

За його словами, російські військові "з жахом згадуватимуть" те, що готується на півострові.

"Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати — тому не заздрю", — зазначив він.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.

Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.

Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

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