"Слуга народа" Медяник проживает в поместье стоимостью $1 млн, оформленном на няню своей дочери, — Bihus.Info

Народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник утром выезжает из роскошного поместья площадью 370 кв. м в элитном коттеджном поселке под Киевом, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 1 миллион долларов. Элитная недвижимость оформлена на жительницу Днепра Нелю Коваленко, которую в телефонных справочниках GetContact указывают как "няню" семьи Медяника и "домохозяйку".

Об этом говорится в новом расследовании проекта Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Очередным фигурантом антикоррупционного расследования стал народный депутат-мажоритарщик Вячеслав Медяник, чей реальный образ жизни отличается от официальных документов, поданных в НАЗК.

Роскошный коттеджный поселок и Porsche жены

Отмечается, что элитный частный дом расположен на территории закрытого коттеджного городка "Хутор Ясный" в поселке Ходосовка под Киевом. Цена подобных поместий на профильных сайтах по продаже недвижимости сейчас начинается от 1 миллиона долларов.

Официально в своей декларации Медяник указывает лишь 100-метровую квартиру в клубном доме на территории этого же поселка, которую в 2024 году предусмотрительно оформили на его малолетнюю дочь. Однако журналисты Bihus.Info зафиксировали, что новенький внедорожник Porsche Cayenne 2024 года выпуска, принадлежащий супруге нардепа Инне Медяник, каждое утро выезжает не из квартиры, а из ворот отдельного роскошного поместья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семья экс-судьи Высшего хозсуда Карабаня за несколько лет приобрела имущество на сумму свыше $2,5 млн, — СМИ. ФОТО

Няня с доходом в 260 тысяч гривен

По данным реестра недвижимости, официальной владелицей миллионного имения в июне 2021 года стала жительница Днепра Неля Коваленко.

Журналисты проверили её контакты через приложение GetContact и обнаружили, что другие абоненты подписывают женщину без каких-либо намеков на крупный бизнес: "Нелла — няня Инны", "Медяник — няня Нелла", "Домохозяйка из Лесника".

До 2021 года она не занималась предпринимательской деятельностью, а незадолго до покупки недвижимости стала соучредителем компании "Антар Плюс", где одним из первых бенефициаров числился сам "слуга" Медяник.

Журналисты проанализировали официальные доходы Коваленко. Женщина работала на Днепровском лакокрасочном заводе (где зарабатывала мизерные средства), а также получала небольшую зарплату в отделе образования райсовета и в Департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра. В сумме за 10 лет, предшествовавших покупке поместья под Киевом, Коваленко официально заработала чуть более 260 тысяч гривен, чего не хватило бы даже на несколько квадратных метров в этом городке.

Читайте также: "Слуга народа" Медяник принял решение сложить мандат

Оправдание Медяника: "Скрываем машину от ракетных атак"

Сам Вячеслав Медяник в комментарии журналистам попытался оправдаться, заявив, что проживает исключительно в задекларированной квартире, а виллу няни использует как бесплатную парковку, где хозяйка разрешает оставлять машину на случай обстрелов и ракетных атак.

Диалог народного депутата с журналистом оказался трагикомичным:

— Как вы узнаете, будет ли в эту ночь обстрел или нет? Как вы тогда определяете, когда её там оставлять? — спросила журналистка. — Когда пишут в интернете. Ну вы же тоже читаете Telegram-каналы. Вот на этой неделе президент отмечал: "Будьте очень осторожны, может быть что угодно", — ответил "слуга".

Медяник настаивает, что Коваленко — это "взрослый и самодостаточный человек", которая когда-то занималась логистикой в Днепре, а спрашивать о происхождении миллиона долларов у няни своей семьи ему, мол, "некорректно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "слуги народа" Литвиненко конфискуют 7,2 млн грн необоснованных активов, — САП