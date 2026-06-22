"Слуга народу" Медяник проживає у маєтку за $1 млн, оформленому на няню своєї доньки, - Bihus.Info

Народний депутат від партії "Слуга народу" В’ячеслав Медяник зранку виїжджає з розкішного маєтку площею 370 кв. м в елітному котеджному містечку під Києвом, ринкова вартість якого оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів. Елітна нерухомість записана на жительку Дніпра Нелю Коваленко, яку в телефонних книгах GetContact підписують як "няню" родини Медяника та "хатню робітницю".

Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Черговим фігурантом антикорупційного розслідування став нардеп-мажоритарник В’ячеслав Медяник, чий реальний спосіб життя відрізняється від офіційних паперів, поданих до НАЗК.

Розкішне котеджне містечко та Porsche дружини

Зазначається, що елітний приватний будинок розташований на території закритого котеджного містечка "Хутір Ясний" у селищі Ходосівка під Києвом. Ціна подібних маєтків на профільних сайтах з продажу нерухомості нині стартує від 1 мільйона доларів.

Офіційно у своїй декларації Медяник зазначає лише 100-метрову квартиру в клубному будинку на території цього ж містечка, яку у 2024 році завбачливо оформили на його малолітню доньку. Проте розслідувачі Bihus.Info зафіксували, що новенький позашляховик Porsche Cayenne 2024 року випуску, який належить дружині нардепа Інні Медяник, щоранку виїжджає не з квартири, а з воріт окремого розкішного маєтку.

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Няня з доходом у 260 тисяч гривень

За даними з реєстру нерухомості, офіційною власницею мільйонного маєтку у червні 2021 року стала жителька Дніпра Неля Коваленко.

Журналісти перевірили її контакти через додаток GetContact і виявили, що інші абоненти підписують жінку без жодних натяків на великий бізнес: "Нелла няня Інни", "Медяник няня Нелла", "Домохазяйка Лісники".

До 2021 вона не займалася підприємницькою діяльністю, а незадовго до купівлі нерухомості стала співзасновницею компанії "Антар Плюс", де одним із перших бенефіціарів значився сам "слуга" Медяник.

Журналісти проаналізували офіційні доходи Коваленко. Жінка працювала на Дніпровському лакофарбовому заводі (де заробляла мізерні кошти), а також отримувала невелику зарплатню у відділі освіти райради та в Департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра. Сумарно за 10 років, що передували купівлі маєтку під Києвом, Коваленко офіційно заробила трохи більш як 260 тисяч гривень, чого не вистачило б навіть на кілька квадратних метрів у цьому містечку.

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Виправдання Медяника: "Ховаємо машину від ракетних атак"

Сам В’ячеслав Медяник у коментарі журналістам спробував виправдатися, заявивши, що проживає виключно в задекларованій квартирі, а віллу няні використовує як безкоштовний паркінг, де власниця дозволяє залишати машину на випадок обстрілів та ракетних атак.

Діалог нардепа з журналістом виявився трагікомічним:

— Як ви знаєте, чи буде в цю ніч обстріл чи ні? Як ви тоді визначаєте, коли її там залишати? — запитала журналістка. — Коли пишуть в інтернеті. Ну ви ж теж читаєте телеграм-канали. От цей тиждень президент зазначав: "будьте дуже обережні, може бути все що завгодно", - відповів "слуга".

Медяник наполягає, що Коваленко — це "доросла та самодостатня людина", яка колись займалася логістикою у Дніпрі, а питати про походження мільйона доларів у няні своєї родини йому, мовляв, "некоректно".

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