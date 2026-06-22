УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10638 відвідувачів онлайн
Новини Справи про незаконне збагачення
1 422 19

"Слуга народу" Медяник проживає у маєтку за $1 млн, оформленому на няню своєї доньки, - Bihus.Info

В’ячеслав Медяник користується маєтком за $1 млн під Києвом

Народний депутат від партії "Слуга народу" В’ячеслав Медяник зранку виїжджає з розкішного маєтку площею 370 кв. м в елітному котеджному містечку під Києвом, ринкова вартість якого оцінюється приблизно в 1 мільйон доларів. Елітна нерухомість записана на жительку Дніпра Нелю Коваленко, яку в телефонних книгах GetContact підписують як "няню" родини Медяника та "хатню робітницю".

Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Черговим фігурантом антикорупційного розслідування став нардеп-мажоритарник В’ячеслав Медяник, чий реальний спосіб життя відрізняється від офіційних паперів, поданих до НАЗК.

Розкішне котеджне містечко та Porsche дружини

Зазначається, що елітний приватний будинок розташований на території закритого котеджного містечка "Хутір Ясний" у селищі Ходосівка під Києвом. Ціна подібних маєтків на профільних сайтах з продажу нерухомості нині стартує від 1 мільйона доларів.

В’ячеслав Медяник користується маєтком за $1 млн під Києвом - ЗМІ

Офіційно у своїй декларації Медяник зазначає лише 100-метрову квартиру в клубному будинку на території цього ж містечка, яку у 2024 році завбачливо оформили на його малолітню доньку. Проте розслідувачі Bihus.Info зафіксували, що новенький позашляховик Porsche Cayenne 2024 року випуску, який належить дружині нардепа Інні Медяник, щоранку виїжджає не з квартири, а з воріт окремого розкішного маєтку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родина екссудді Вищого госпсуду Карабаня за кілька років набула майна на понад $2,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

В’ячеслав Медяник користується маєтком за $1 млн під Києвом - ЗМІ

Няня з доходом у 260 тисяч гривень

  • За даними з реєстру нерухомості, офіційною власницею мільйонного маєтку у червні 2021 року стала жителька Дніпра Неля Коваленко.
  • Журналісти перевірили її контакти через додаток GetContact і виявили, що інші абоненти підписують жінку без жодних натяків на великий бізнес: "Нелла няня Інни", "Медяник няня Нелла", "Домохазяйка Лісники".

В'ячеслав Медяник користується маєтком за $1 млн під Києвом - ЗМІ

До 2021 вона не займалася підприємницькою діяльністю, а незадовго до купівлі нерухомості стала співзасновницею компанії "Антар Плюс", де одним із перших бенефіціарів значився сам "слуга" Медяник.

Журналісти проаналізували офіційні доходи Коваленко. Жінка працювала на Дніпровському лакофарбовому заводі (де заробляла мізерні кошти), а також отримувала невелику зарплатню у відділі освіти райради та в Департаменті гуманітарної політики міськради Дніпра. Сумарно за 10 років, що передували купівлі маєтку під Києвом, Коваленко офіційно заробила трохи більш як 260 тисяч гривень, чого не вистачило б навіть на кілька квадратних метрів у цьому містечку.

Читайте також: "Слуга народу" Медяник ухвалив рішення скласти мандат

Виправдання Медяника: "Ховаємо машину від ракетних атак"

Сам В’ячеслав Медяник у коментарі журналістам спробував виправдатися, заявивши, що проживає виключно в задекларованій квартирі, а віллу няні використовує як безкоштовний паркінг, де власниця дозволяє залишати машину на випадок обстрілів та ракетних атак.

Діалог нардепа з журналістом виявився трагікомічним:

Як ви знаєте, чи буде в цю ніч обстріл чи ні? Як ви тоді визначаєте, коли її там залишати? — запитала журналістка. — Коли пишуть в інтернеті. Ну ви ж теж читаєте телеграм-канали. От цей тиждень президент зазначав: "будьте дуже обережні, може бути все що завгодно", - відповів "слуга".

Медяник наполягає, що Коваленко — це "доросла та самодостатня людина", яка колись займалася логістикою у Дніпрі, а питати про походження мільйона доларів у няні своєї родини йому, мовляв, "некоректно". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "слуги народу" Литвиненка конфіскують 7,2 млн грн необґрунтованих активів, - САП

Автор: 

депутат (1895) Київська область (4649) нерухомість (1060) Бігус Денис (210) Медяник В’ячеслав (18) Обухівський район (58) Ходосівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Мабуть, лише в Україні володарі елітних котеджних містечок працюють нянями, колгоспні пенсіонери дарують дітям елітні авто та квартири в елітних ЖК, а депутати всі, як на підбір, жебраки і бомжі, змушені жити на квартирах в тещ і свекрух...
показати весь коментар
22.06.2026 22:40 Відповісти
+3
То політична сила президента. А діти і пенсіонери по гривні збирають на армію. Беруть з нього приклад, а він ганяє понти та корчить із себе патріота.
показати весь коментар
22.06.2026 22:43 Відповісти
+3
Цікаво, чи переповнює пана Медяника праведне обурення з приводу позбавлення його пахана польського ордену???
показати весь коментар
22.06.2026 22:43 Відповісти

Завантаження...

 
 