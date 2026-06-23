ВАКС арестовал квартиру и парковочное место вице-премьера Кулебы

Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы, которыми распоряжается вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

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Подробности

Речь идет о квартире стоимостью 4,4 млн грн и парковочном месте стоимостью 520 тысяч грн.

"Арест наложен по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



По версии прокуратуры, Кулеба пользуется этим имуществом и имеет реальную возможность повлиять на сестру, чтобы она распорядилась имуществом таким образом, чтобы в будущем эти активы нельзя было конфисковать.



Однако теперь продать имущество или предоставить его в залог будет невозможно", - говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.

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