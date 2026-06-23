ВАКС арестовал квартиру и парковочное место вице-премьера Кулебы
Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы, которыми распоряжается вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба.
Подробности
Речь идет о квартире стоимостью 4,4 млн грн и парковочном месте стоимостью 520 тысяч грн.
"Арест наложен по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По версии прокуратуры, Кулеба пользуется этим имуществом и имеет реальную возможность повлиять на сестру, чтобы она распорядилась имуществом таким образом, чтобы в будущем эти активы нельзя было конфисковать.
Однако теперь продать имущество или предоставить его в залог будет невозможно", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.
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В них все як під кальку:
1.Призначення на посаду Зеленським;
2.Різке збагачення їх та членів їхніх родин;
3.Розслідування в ЗМІ або НАБУ та САП; 4.Звільнення з посади "за власним бажанням";
5.Звинувачення в корупційних схемах;
6.Суд та обрання міри запобіжного заходу;
7.Зеленський мовчить та нічого не коментує.
Володя не в курсі!
Володя патріот-націоналіст!
Це Порошенко їх йому підкинув!🤭
Нічого...
Ще до цього хрипатого пацюка черга дійде!
Оттакої! Що ж це коїться в Неньці - наїхали на віце-прем'єра з відновлення перед його візитом разом з Найвеличнішим до Польщі на Форум по відновленню України !
Мабуть то знов паскудний Щікалядний Боріга шкодить ЗЕвладі ... разом з Навроцьким ( бо Орбан вже НІХТО )?!