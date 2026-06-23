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Новости арест имущества
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ВАКС арестовал квартиру и парковочное место вице-премьера Кулебы

Имущество вице-премьера Кулебы арестовано: подробности

Высший антикоррупционный суд наложил арест на активы, которыми распоряжается вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

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Подробности

Речь идет о квартире стоимостью 4,4 млн грн и парковочном месте стоимостью 520 тысяч грн.

"Арест наложен по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии прокуратуры, Кулеба пользуется этим имуществом и имеет реальную возможность повлиять на сестру, чтобы она распорядилась имуществом таким образом, чтобы в будущем эти активы нельзя было конфисковать.

Однако теперь продать имущество или предоставить его в залог будет невозможно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба прокомментировал дело о происхождении активов: обещает сотрудничать со следствием

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что САП обратилась в ВАКС с просьбой признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьером Алексеем Кулебой, на сумму почти 5 млн грн.

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Автор: 

арест имущества (299) Центр противодействия коррупции (327) Кулеба Алексей (194)
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Топ комментарии
+5
Знову один з потужних менеджерів Зеленського нагадав про себе.

В них все як під кальку:
1.Призначення на посаду Зеленським;
2.Різке збагачення їх та членів їхніх родин;
3.Розслідування в ЗМІ або НАБУ та САП; 4.Звільнення з посади "за власним бажанням";
5.Звинувачення в корупційних схемах;
6.Суд та обрання міри запобіжного заходу;
7.Зеленський мовчить та нічого не коментує.

Володя не в курсі!
Володя патріот-націоналіст!
Це Порошенко їх йому підкинув!🤭

Нічого...
Ще до цього хрипатого пацюка черга дійде!
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23.06.2026 12:41 Ответить
+4
Відкажеться від майна на користь покоївки
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23.06.2026 12:24 Ответить
+2
"Виший антикорсуд арештував активи, якими розпоряджається віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба."

Оттакої! Що ж це коїться в Неньці - наїхали на віце-прем'єра з відновлення перед його візитом разом з Найвеличнішим до Польщі на Форум по відновленню України !

Мабуть то знов паскудний Щікалядний Боріга шкодить ЗЕвладі ... разом з Навроцьким ( бо Орбан вже НІХТО )?!
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23.06.2026 13:06 Ответить

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