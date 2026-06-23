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ВАКС арештував квартиру та машиномісце віцепрем’єра Кулеби
Виший антикорсуд арештував активи, якими розпоряджається віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Подробиці
Йдеться про квартиру вартістю 4,4 млн грн та машиномісце вартістю 520 тисяч грн.
"Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За версією прокуратури, Кулеба користується цим майном та має реальну можливість вплинути на сестру розпорядитися майном, щоб в майбутньому ці активи не можна було конфіскувати.
Проте тепер продати майно чи надати в заставу буде неможливо", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.
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В них все як під кальку:
1.Призначення на посаду Зеленським;
2.Різке збагачення їх та членів їхніх родин;
3.Розслідування в ЗМІ або НАБУ та САП; 4.Звільнення з посади "за власним бажанням";
5.Звинувачення в корупційних схемах;
6.Суд та обрання міри запобіжного заходу;
7.Зеленський мовчить та нічого не коментує.
Володя не в курсі!
Володя патріот-націоналіст!
Це Порошенко їх йому підкинув!🤭
Нічого...
Ще до цього хрипатого пацюка черга дійде!
Оттакої! Що ж це коїться в Неньці - наїхали на віце-прем'єра з відновлення перед його візитом разом з Найвеличнішим до Польщі на Форум по відновленню України !
Мабуть то знов паскудний Щікалядний Боріга шкодить ЗЕвладі ... разом з Навроцьким ( бо Орбан вже НІХТО )?!