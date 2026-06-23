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Новини арешт майна
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ВАКС арештував квартиру та машиномісце віцепрем’єра Кулеби

Майно віцепрем’єра Кулеби арештували: подробиці

Виший антикорсуд арештував активи, якими розпоряджається віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

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Подробиці

Йдеться про квартиру вартістю 4,4 млн грн та машиномісце вартістю 520 тисяч грн.

"Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією прокуратури, Кулеба користується цим майном та має реальну можливість вплинути на сестру розпорядитися майном, щоб в майбутньому ці активи не можна було конфіскувати.

Проте тепер продати майно чи надати в заставу буде неможливо", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба прокоментував справу про походження активів: обіцяє співпрацювати зі слідством

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.

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Автор: 

арешт майна (375) ЦПК Центр протидії корупції (345) Кулеба Олексій (329)
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Топ коментарі
+5
Знову один з потужних менеджерів Зеленського нагадав про себе.

В них все як під кальку:
1.Призначення на посаду Зеленським;
2.Різке збагачення їх та членів їхніх родин;
3.Розслідування в ЗМІ або НАБУ та САП; 4.Звільнення з посади "за власним бажанням";
5.Звинувачення в корупційних схемах;
6.Суд та обрання міри запобіжного заходу;
7.Зеленський мовчить та нічого не коментує.

Володя не в курсі!
Володя патріот-націоналіст!
Це Порошенко їх йому підкинув!🤭

Нічого...
Ще до цього хрипатого пацюка черга дійде!
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23.06.2026 12:41 Відповісти
+4
Відкажеться від майна на користь покоївки
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23.06.2026 12:24 Відповісти
+2
"Виший антикорсуд арештував активи, якими розпоряджається віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба."

Оттакої! Що ж це коїться в Неньці - наїхали на віце-прем'єра з відновлення перед його візитом разом з Найвеличнішим до Польщі на Форум по відновленню України !

Мабуть то знов паскудний Щікалядний Боріга шкодить ЗЕвладі ... разом з Навроцьким ( бо Орбан вже НІХТО )?!
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23.06.2026 13:06 Відповісти

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