ВАКС арештував квартиру та машиномісце віцепрем’єра Кулеби

Виший антикорсуд арештував активи, якими розпоряджається віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

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Подробиці

Йдеться про квартиру вартістю 4,4 млн грн та машиномісце вартістю 520 тисяч грн.

"Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



За версією прокуратури, Кулеба користується цим майном та має реальну можливість вплинути на сестру розпорядитися майном, щоб в майбутньому ці активи не можна було конфіскувати.



Проте тепер продати майно чи надати в заставу буде неможливо", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що САП звернулася до ВАКС та просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єром Олексієм Кулебою, на майже 5 млн грн.

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