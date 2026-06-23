Спор между Польшей и Украиной играет на руку только агрессору - России, - Еврокомиссия

Дипломатический конфликт между руководством Польши и Украины серьезно подрывает европейское единство и играет исключительно на руку государству-агрессору - России.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ.

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Единственный довольный наблюдатель - в Москве

Комментируя по просьбе журналистов стремительное ухудшение отношений между Украиной и Польшей, официальная представительница исполнительной власти ЕС Паула Пиньо призвала стороны к трезвости.

"Совершенно очевидно, что в такой ситуации есть только один довольный наблюдатель, и это агрессор, поэтому это не должно играть ему на руку. Все, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае между государством-членом и Украиной, не является полезным. Если мы чему-то и научились за последние пять лет перед лицом этой неспровоцированной войны в Украине, так это тому, что единство — наш самый сильный инструмент", — подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что Брюссель готов вмешаться в ситуацию и "сделать все необходимое", чтобы локальный конфликт соседей не парализовал глобальные процессы евроинтеграции и обеспечения безопасности.

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Конференция в Гданьске

Отдельным признаком напряженности стал предстоящий масштабный экономический саммит URC 2026. Напомним, ранее канцелярия польского президента Кароля Навроцкого заявила, что он проигнорирует мероприятие, поскольку премьер Дональд Туск и Владимир Зеленский якобы не прислали ему приглашение. Впоследствии стало известно, что и сам президент Украины не приедет в Гданьск лично.

Несмотря на этот хаос, в Еврокомиссии заверили, что европейская финансовая поддержка не пострадает. Пиньо уточнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила свой визит в Польшу 25–26 июня.

"Это — сигнал нашей поддержки Украины. Мы уверены, что не помешаем проведению успешной конференции в Гданьске в конце этой недели, и это важный сигнал не только от лидеров, которые будут присутствовать, но и важный сигнал для потенциальных инвесторов", — резюмировала пресс-секретарь.

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