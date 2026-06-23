РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10315 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Польши
540 16

Спор между Польшей и Украиной играет на руку только агрессору - России, - Еврокомиссия

польща

Дипломатический конфликт между руководством Польши и Украины серьезно подрывает европейское единство и играет исключительно на руку государству-агрессору - России.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Единственный довольный наблюдатель - в Москве

Комментируя по просьбе журналистов стремительное ухудшение отношений между Украиной и Польшей, официальная представительница исполнительной власти ЕС Паула Пиньо призвала стороны к трезвости.

"Совершенно очевидно, что в такой ситуации есть только один довольный наблюдатель, и это агрессор, поэтому это не должно играть ему на руку. Все, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае между государством-членом и Украиной, не является полезным. Если мы чему-то и научились за последние пять лет перед лицом этой неспровоцированной войны в Украине, так это тому, что единство — наш самый сильный инструмент", — подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что Брюссель готов вмешаться в ситуацию и "сделать все необходимое", чтобы локальный конфликт соседей не парализовал глобальные процессы евроинтеграции и обеспечения безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен примет участие в конференции URC-2026 в Гданьске, — Еврокомиссия

Конференция в Гданьске

Отдельным признаком напряженности стал предстоящий масштабный экономический саммит URC 2026. Напомним, ранее канцелярия польского президента Кароля Навроцкого заявила, что он проигнорирует мероприятие, поскольку премьер Дональд Туск и Владимир Зеленский якобы не прислали ему приглашение. Впоследствии стало известно, что и сам президент Украины не приедет в Гданьск лично.

Несмотря на этот хаос, в Еврокомиссии заверили, что европейская финансовая поддержка не пострадает. Пиньо уточнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила свой визит в Польшу 25–26 июня.

"Это — сигнал нашей поддержки Украины. Мы уверены, что не помешаем проведению успешной конференции в Гданьске в конце этой недели, и это важный сигнал не только от лидеров, которые будут присутствовать, но и важный сигнал для потенциальных инвесторов", — резюмировала пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Польши объяснило, почему Навроцкого не пригласили на конференцию по восстановлению Украины

  • Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за ситуации вокруг наименования одного из украинских подразделений в честь Героев УПА.
  • После этого ряд украинских чиновников объявили о намерении вернуть польские награды, а также разгорелась дискуссия о возможном участии Зеленского в Конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Гданьске.

Автор: 

Еврокомиссия (1653) Польша (9164) Украина (44488)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Немає суперечки між Польщею та Україною, є агентура путіна на чолі Польщі.
показать весь комментарий
23.06.2026 16:44 Ответить
+6
Докі наша, ця срана влада, яку стадо дебілів навісило народу на шию в 2019 році, не почне тикати панам гоноровим в рило злочинами яки творили вбивці з їх Армії Крайовой над українцями і не тільки на волині, доті ці Насратьцьки та інши пше3,14іздецьки, будуть намагатись нам вказувати хто у нас герой а хто ні. Як це робили і москалі.
показать весь комментарий
23.06.2026 16:59 Ответить
+3
рублі....шукайте рублі...
показать весь комментарий
23.06.2026 16:47 Ответить

Загрузка...

 
 