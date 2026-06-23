Спор между Польшей и Украиной играет на руку только агрессору - России, - Еврокомиссия
Дипломатический конфликт между руководством Польши и Украины серьезно подрывает европейское единство и играет исключительно на руку государству-агрессору - России.
Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ.
Единственный довольный наблюдатель - в Москве
Комментируя по просьбе журналистов стремительное ухудшение отношений между Украиной и Польшей, официальная представительница исполнительной власти ЕС Паула Пиньо призвала стороны к трезвости.
"Совершенно очевидно, что в такой ситуации есть только один довольный наблюдатель, и это агрессор, поэтому это не должно играть ему на руку. Все, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае между государством-членом и Украиной, не является полезным. Если мы чему-то и научились за последние пять лет перед лицом этой неспровоцированной войны в Украине, так это тому, что единство — наш самый сильный инструмент", — подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она добавила, что Брюссель готов вмешаться в ситуацию и "сделать все необходимое", чтобы локальный конфликт соседей не парализовал глобальные процессы евроинтеграции и обеспечения безопасности.
Конференция в Гданьске
Отдельным признаком напряженности стал предстоящий масштабный экономический саммит URC 2026. Напомним, ранее канцелярия польского президента Кароля Навроцкого заявила, что он проигнорирует мероприятие, поскольку премьер Дональд Туск и Владимир Зеленский якобы не прислали ему приглашение. Впоследствии стало известно, что и сам президент Украины не приедет в Гданьск лично.
Несмотря на этот хаос, в Еврокомиссии заверили, что европейская финансовая поддержка не пострадает. Пиньо уточнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила свой визит в Польшу 25–26 июня.
"Это — сигнал нашей поддержки Украины. Мы уверены, что не помешаем проведению успешной конференции в Гданьске в конце этой недели, и это важный сигнал не только от лидеров, которые будут присутствовать, но и важный сигнал для потенциальных инвесторов", — резюмировала пресс-секретарь.
- Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за ситуации вокруг наименования одного из украинских подразделений в честь Героев УПА.
- После этого ряд украинских чиновников объявили о намерении вернуть польские награды, а также разгорелась дискуссия о возможном участии Зеленского в Конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Гданьске.
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