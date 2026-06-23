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Новини відносини України та Польщі
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Суперечка між Польщею та Україною грає на руку лише агресору Росії, - Єврокомісія

польща

Дипломатичний конфлікт між керівництвом Польщі та України серйозно підриває європейську єдність і грає виключно на руку державі-агресору Росії.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ.

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Єдиний задоволений спостерігач — у Москві

Коментуючи на прохання журналістів стрімке погіршення відносин між Україною та Польщею, офіційна представниця виконавчої влади ЄС Паула Піньо закликала сторони до тверезості.

"Цілком очевидно, що в такій ситуації є лише один задоволений спостерігач, і це агресор, тому це не повинно бути йому на руку. Будь-що, що підриває цю єдність, включно зі суперечками, у цьому випадку між державою-членом та Україною, не є корисним. Якщо ми чогось навчилися за останні п'ять років перед обличчям цієї неспровокованої війни в Україні, так це того, що єдність є нашим найсильнішим інструментом", – наголосила головна речниця Єврокомісії.

Вона додала, що Брюссель готовий включитися в ситуацію та "зробити все необхідне", щоб локальний конфлікт сусідів не паралізував глобальні євроінтеграційні та безпекові процеси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн візьме участь у конференції URC-2026 в Гданську, - Єврокомісія

Конференція у Гданську

Окремим маркером напруги став майбутній масштабний економічний саміт URC 2026. Нагадаємо, раніше канцелярія польського президента Кароля Навроцького заявила, що він проігнорує захід, оскільки прем'єр Дональд Туск та Володимир Зеленський нібито не надіслали йому запрошення. Згодом стало відомо, що й сам президент України не приїде до Гданська особисто.

Попри цей хаос, у Єврокомісії запевнили, що європейська фінансова підтримка не постраждає. Піньо уточнила, що очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн підтвердила свій візит до Польщі 25-26 червня.

"Це – сигнал нашої підтримки України. Ми впевнені, що ми не станемо на заваді хорошій конференції в Гданську пізніше цього тижня, і це важливий сигнал не лише від лідерів, які будуть присутні, а й важливий сигнал для потенційних інвесторів", - резюмувала речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі пояснив, чому Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України

  • Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через ситуацію навколо найменування одного з українських підрозділів на честь Героїв УПА.
  • Після цього низка українських посадовців оголосили про намір повернути польські нагороди, а також виникла дискусія щодо можливої участі Зеленського у Конференції з відновлення України, яка має відбутися у Гданську.

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Єврокомісія (2456) Польща (9439) Україна (7488)
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Топ коментарі
+6
Немає суперечки між Польщею та Україною, є агентура путіна на чолі Польщі.
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23.06.2026 16:44 Відповісти
+5
Докі наша, ця срана влада, яку стадо дебілів навісило народу на шию в 2019 році, не почне тикати панам гоноровим в рило злочинами яки творили вбивці з їх Армії Крайовой над українцями і не тільки на волині, доті ці Насратьцьки та інши пше3,14іздецьки, будуть намагатись нам вказувати хто у нас герой а хто ні. Як це робили і москалі.
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23.06.2026 16:59 Відповісти
+3
рублі....шукайте рублі...
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23.06.2026 16:47 Відповісти

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