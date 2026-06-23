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Новости Отношения Украины и Польши
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Польское правительство выступило за прямой диалог с Украиной без посредников

Адам Шлапка об отношениях Украины и Польши

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что Варшаве не нужны посредники для урегулирования отношений с Украиной на фоне последнего конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Onet.

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Позиция Варшавы относительно диалога с Киевом

Во время пресс-конференции Адама Шлапку спросили о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая выразила готовность Брюсселя выступить посредником в урегулировании спора между Варшавой и Киевом.

Пресс-секретарь польского правительства отметил, что Польше не нужно посредничество в отношениях с Украиной, хотя ситуация стала сложнее.

"Я считаю, что в отношениях Польши с Украиной нам не нужно посредничество. Конечно, ситуация сложнее, чем была раньше. Я считаю, что в интересах Польши и Украины — деэскалация этого конфликта, ведь нам вместе есть над чем работать", — отметил Шлапка.

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Контекст конфликта и международные предложения

В этом контексте Шлапка упомянул Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, которая может стать возможностью для сотрудничества Польши, Украины и Европы.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в мероприятии в Гданьске. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение оправданным. В то же время в Литве заявили, что президенту Гитанасу Науседи, вероятно, придется вновь содействовать диалогу между лидерами Польши и Украины.

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Топ комментарии
+4
І куди вони мають йти? Я звичайно за Україну, за її героїв. Але дуже цікаво, куди мають йти сьогодні поляки? Вони нам потрібні у війні з росією, чи ні? Чи війну виграє Голобородько, юзік, "Лисий", міндіч??? Підходящий час виясніти ці відносини про ту старшну сторінку наших історій? Можливо краще це було відкласти на пізніший час, хоча би після миру у цій війні?
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23.06.2026 21:11 Ответить
+3
Ой...а що сталось...обі..сь?
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23.06.2026 21:06 Ответить
+3
Не против отложить спорные вопросы на более позднее время(хотя, мнение, к обоюдному согласию не прийти никогда). На высший уровень взлетело с подачи Польши и это неоспоримый факт.
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23.06.2026 21:15 Ответить

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