Польское правительство выступило за прямой диалог с Украиной без посредников
Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что Варшаве не нужны посредники для урегулирования отношений с Украиной на фоне последнего конфликта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Onet.
Позиция Варшавы относительно диалога с Киевом
Во время пресс-конференции Адама Шлапку спросили о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, которая выразила готовность Брюсселя выступить посредником в урегулировании спора между Варшавой и Киевом.
Пресс-секретарь польского правительства отметил, что Польше не нужно посредничество в отношениях с Украиной, хотя ситуация стала сложнее.
"Я считаю, что в отношениях Польши с Украиной нам не нужно посредничество. Конечно, ситуация сложнее, чем была раньше. Я считаю, что в интересах Польши и Украины — деэскалация этого конфликта, ведь нам вместе есть над чем работать", — отметил Шлапка.
Контекст конфликта и международные предложения
В этом контексте Шлапка упомянул Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, которая может стать возможностью для сотрудничества Польши, Украины и Европы.
Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в мероприятии в Гданьске. Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.
В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение оправданным. В то же время в Литве заявили, что президенту Гитанасу Науседи, вероятно, придется вновь содействовать диалогу между лидерами Польши и Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль