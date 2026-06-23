Польський уряд виступив за прямий діалог з Україною без посередників
Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Варшаві не потрібні посередники для врегулювання відносин з Україною на тлі останнього конфлікту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні порталу Onet.
Позиція Варшави щодо діалогу з Києвом
Під час пресконференції Адама Шлапку запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка висловила готовність Брюсселя виступити посередником у врегулюванні суперечки між Варшавою та Києвом.
Речник польського уряду зазначив, що Польща не потребує посередництва у відносинах з Україною, хоча ситуація стала складнішою.
"Я вважаю, що у відносинах Польщі з Україною нам не потрібне посередництво. Звичайно, ситуація складніша, ніж була раніше. Я вважаю, що в інтересах Польщі та України – деескалація цього конфлікту, адже нам разом є над чим працювати", - зазначив Шлапка.
Контекст конфлікту та міжнародні пропозиції
У цьому контексті Шлапка згадав Конференцію з відновлення України у Гданську, яка може стати можливістю для співпраці Польщі, України та Європи.
Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у заході в Гданську. Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
У Міністерстві закордонних справ України вважають це рішення виправданим. Водночас у Литві заявили, що президенту Гітанасу Науседі, ймовірно, доведеться знову сприяти діалогу між лідерами Польщі та України.
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