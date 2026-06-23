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Новини відносини України та Польщі
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Польський уряд виступив за прямий діалог з Україною без посередників

Адам Шлапка про відносини України та Польщі

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Варшаві не потрібні посередники для врегулювання відносин з Україною на тлі останнього конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні порталу Onet.

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Позиція Варшави щодо діалогу з Києвом

Під час пресконференції Адама Шлапку запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка висловила готовність Брюсселя виступити посередником у врегулюванні суперечки між Варшавою та Києвом.

Речник польського уряду зазначив, що Польща не потребує посередництва у відносинах з Україною, хоча ситуація стала складнішою.

"Я вважаю, що у відносинах Польщі з Україною нам не потрібне посередництво. Звичайно, ситуація складніша, ніж була раніше. Я вважаю, що в інтересах Польщі та України – деескалація цього конфлікту, адже нам разом є над чим працювати", - зазначив Шлапка.

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Контекст конфлікту та міжнародні пропозиції

У цьому контексті Шлапка згадав Конференцію з відновлення України у Гданську, яка може стати можливістю для співпраці Польщі, України та Європи.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у заході в Гданську. Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Міністерстві закордонних справ України вважають це рішення виправданим. Водночас у Литві заявили, що президенту Гітанасу Науседі, ймовірно, доведеться знову сприяти діалогу між лідерами Польщі та України.

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Топ коментарі
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І куди вони мають йти? Я звичайно за Україну, за її героїв. Але дуже цікаво, куди мають йти сьогодні поляки? Вони нам потрібні у війні з росією, чи ні? Чи війну виграє Голобородько, юзік, "Лисий", міндіч??? Підходящий час виясніти ці відносини про ту старшну сторінку наших історій? Можливо краще це було відкласти на пізніший час, хоча би після миру у цій війні?
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23.06.2026 21:11 Відповісти
+5
Пан Голобородько заварив кашу, а точніше нагадив під Польщею велику зелену купу і заховався у кущі. Направив туди Свириденко. А якщо поляки відмовляються від посередниутва ЄС, то нам дуже важко буде щось виправити на користь України в тому питання, за якого розпочалася сварка. Сьогодні ми з поляками далеко не в однакових позиціях.
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23.06.2026 21:08 Відповісти
+5
Хто Вам таке сказав, скабєєва? Якби поляки чекали, то в перші дні не надавали нам зброю, гроші, консультації і прихисток для мільйонів українців. Якраз голобородьківці кудись пропали в перші дні повномасшабного вторгнення, а потім брехали наріду, що знищили всі спецнази ворога в Києві, особливо їх різав татаров.
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23.06.2026 21:34 Відповісти

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