Польський уряд виступив за прямий діалог з Україною без посередників

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Варшаві не потрібні посередники для врегулювання відносин з Україною на тлі останнього конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні порталу Onet.

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Позиція Варшави щодо діалогу з Києвом

Під час пресконференції Адама Шлапку запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка висловила готовність Брюсселя виступити посередником у врегулюванні суперечки між Варшавою та Києвом.

Речник польського уряду зазначив, що Польща не потребує посередництва у відносинах з Україною, хоча ситуація стала складнішою.

"Я вважаю, що у відносинах Польщі з Україною нам не потрібне посередництво. Звичайно, ситуація складніша, ніж була раніше. Я вважаю, що в інтересах Польщі та України – деескалація цього конфлікту, адже нам разом є над чим працювати", - зазначив Шлапка.

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Контекст конфлікту та міжнародні пропозиції

У цьому контексті Шлапка згадав Конференцію з відновлення України у Гданську, яка може стати можливістю для співпраці Польщі, України та Європи.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у заході в Гданську. Українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Міністерстві закордонних справ України вважають це рішення виправданим. Водночас у Литві заявили, що президенту Гітанасу Науседі, ймовірно, доведеться знову сприяти діалогу між лідерами Польщі та України.

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