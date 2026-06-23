Україна працює над зниженням напруги у відносинах з Польщею, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ постійно підтримує звʼязок із Польщею дипломатичними каналами та виступає за зниження емоцій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник МЗС Георгій Тихий, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Зниження напруги у відносинах

Тихий наголосив, що Україна виступає за діалог з Польщею та працює над зниженням емоцій та згладжуванням гострих кутів у відносинах.

"Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв'язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв'язок з польськими колегами", – сказав речник МЗС.

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Польща – союзник України

За словами Тихого, паралельно з "яскравими заголовками" та "перекиданнями заявами" з обох боків відбувається "спокійна дипломатична робота".

"Ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми – за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого", – наголосив Тихий.

Речник додав, що Україна та Польща є союзниками, у яких є спільний ворог — РФ. Він додав, що йдеться насамперед про позицію польського президента, якого не варто ототожнювати ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства.

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Що передувало?

19 червня 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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