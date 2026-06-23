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Новини відносини України та Польщі
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Інтерес Польщі – побудова відносин з Україною, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмах минулого, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що довгостроковим інтересом його країни є побудова якомога кращих відносин з Україною, заснованих на баченні спільного майбутнього, а не на травмах минулого.

Про це він заявив перед засіданням уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Політики розпалюють напругу між країнами

Голова польського уряду нагадав про солідарність, яку продемонстрували звичайні поляки на початку повномасштабного вторгнення РФ, та героїзм українських воїнів, які захищають Європу від російської агресії. Водночас він висловив глибокий жаль, що цей унікальний історичний шанс на примирення наразі руйнується радикалами в обох державах.

"Велике враження справили польська солідарність і жертовність поляків, які без будь-якого примусу надавали допомогу сотням тисяч українок та українців. Я сподівався, що це стане позитивним поворотом у польсько-українських відносинах. Однак в обох державах є політики, які з різних причин більше зацікавлені в розпалюванні напруги, ніж у побудові солідарності та злагоди між Україною і Польщею. Наразі дуже легко розпалити антипольські настрої в Україні та антиукраїнські в Польщі", - вважає Туск.

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Ультиматум історичному ревізіонізму

"Я переконаний, що довгостроковим інтересом Польщі є побудова якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмах минулого, хоча ці травми, особливо з польського боку, є цілком зрозумілими", - наголосував польський політик.

Туск запевнив, що не долучиться до будь-яких дій, які посилюють напругу між державами, й висловив сподівання, що не залишиться в цьому сам.

"Майбутнє беззаперечно вимагає від нас, якщо ми серйозно думаємо про нього, шукати те, що нас об’єднує, і те, що може бути спільним інтересом Польщі та України", - резюмував прем'єр країни.

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Що передувало?

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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історія (1050) Польща (9439) Туск Дональд (696)
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Топ коментарі
+5
Якщо бути об"єктивним, то саме Туск нічого не робив для конфлікту, тобто він з когорти польських політиків з якими можно працювати, й думаю ми на це робимо ставку, навіть епізод з поверненням ордену, це красива операція з виводу Туска з під удару.
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23.06.2026 17:37 Відповісти
+3
Є таке цікаве питання: ви хотіли би все згадати, чи все забути?
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23.06.2026 17:32 Відповісти
+3
Браво пане Туск. Ми всі за адекватність
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23.06.2026 17:40 Відповісти

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