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Новости Отношения Украины и Польши
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Интерес Польши — построение отношений с Украиной, основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в долгосрочных интересах его страны — построение как можно более тесных отношений с Украиной, основанных на видении общего будущего, а не на травмах прошлого.

Об этом он заявил перед заседанием правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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Политики разжигают напряженность между странами

Глава польского правительства напомнил о солидарности, которую продемонстрировали обычные поляки в начале полномасштабного вторжения РФ, и о героизме украинских воинов, защищающих Европу от российской агрессии. В то же время он выразил глубокое сожаление, что этот уникальный исторический шанс на примирение в настоящее время разрушается радикалами в обоих государствах.

"Большое впечатление произвели польская солидарность и самоотверженность поляков, которые без какого-либо принуждения оказывали помощь сотням тысяч украинок и украинцев. Я надеялся, что это станет позитивным поворотом в польско-украинских отношениях. Однако в обеих странах есть политики, которые по разным причинам больше заинтересованы в разжигании напряженности, чем в укреплении солидарности и согласия между Украиной и Польшей. Сейчас очень легко разжечь антипольские настроения в Украине и антиукраинские - в Польше", - считает Туск.

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Ультиматум историческому ревизионизму

"Я убежден, что долгосрочным интересом Польши является построение как можно лучших отношений, основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого, хотя эти травмы, особенно с польской стороны, вполне понятны", — подчеркнул польский политик.

Туск заверил, что не присоединится к каким-либо действиям, усугубляющим напряженность между государствами, и выразил надежду, что не останется в этом один.

"Будущее, несомненно, требует от нас, если мы серьезно о нем думаем, искать то, что нас объединяет, и то, что может быть общим интересом Польши и Украины", — резюмировал премьер страны.

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Что этому предшествовало?

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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история (1964) Польша (9164) Туск Дональд (904)
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Топ комментарии
+7
Хоч хтось адекватний
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23.06.2026 17:33 Ответить
+7
Якщо бути об"єктивним, то саме Туск нічого не робив для конфлікту, тобто він з когорти польських політиків з якими можно працювати, й думаю ми на це робимо ставку, навіть епізод з поверненням ордену, це красива операція з виводу Туска з під удару.
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23.06.2026 17:37 Ответить
+6
Браво пане Туск. Ми всі за адекватність
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23.06.2026 17:40 Ответить

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