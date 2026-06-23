Интерес Польши — построение отношений с Украиной, основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в долгосрочных интересах его страны — построение как можно более тесных отношений с Украиной, основанных на видении общего будущего, а не на травмах прошлого.
Об этом он заявил перед заседанием правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Политики разжигают напряженность между странами
Глава польского правительства напомнил о солидарности, которую продемонстрировали обычные поляки в начале полномасштабного вторжения РФ, и о героизме украинских воинов, защищающих Европу от российской агрессии. В то же время он выразил глубокое сожаление, что этот уникальный исторический шанс на примирение в настоящее время разрушается радикалами в обоих государствах.
"Большое впечатление произвели польская солидарность и самоотверженность поляков, которые без какого-либо принуждения оказывали помощь сотням тысяч украинок и украинцев. Я надеялся, что это станет позитивным поворотом в польско-украинских отношениях. Однако в обеих странах есть политики, которые по разным причинам больше заинтересованы в разжигании напряженности, чем в укреплении солидарности и согласия между Украиной и Польшей. Сейчас очень легко разжечь антипольские настроения в Украине и антиукраинские - в Польше", - считает Туск.
Ультиматум историческому ревизионизму
"Я убежден, что долгосрочным интересом Польши является построение как можно лучших отношений, основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого, хотя эти травмы, особенно с польской стороны, вполне понятны", — подчеркнул польский политик.
Туск заверил, что не присоединится к каким-либо действиям, усугубляющим напряженность между государствами, и выразил надежду, что не останется в этом один.
"Будущее, несомненно, требует от нас, если мы серьезно о нем думаем, искать то, что нас объединяет, и то, что может быть общим интересом Польши и Украины", — резюмировал премьер страны.
Что этому предшествовало?
- 19 июня 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена "Белого Орла" — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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