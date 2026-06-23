Украина работает над снижением напряженности в отношениях с Польшей, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев постоянно поддерживает связь с Польшей по дипломатическим каналам и выступает за сдерживание эмоций.
Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Снижение напряженности в отношениях
Тихий подчеркнул, что Украина выступает за диалог с Польшей и работает над снижением эмоций и сглаживанием острых углов в отношениях.
"По дипломатическим каналам мы постоянно поддерживаем связь. Мы, как МИД, дипломатическая команда президента Украины, постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами", — сказал пресс-секретарь МИД.
Польша – союзник Украины
По словам Тихого, параллельно с "яркими заголовками" и "перепалками заявлениями" с обеих сторон ведется "спокойная дипломатическая работа".
"Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы — за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", — подчеркнул Тихий.
Пресс-секретарь добавил, что Украина и Польша являются союзниками, у которых есть общий враг — РФ. Он отметил, что речь идет прежде всего о позиции польского президента, которую не следует отождествлять ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества.
Что этому предшествовало?
- 19 июня 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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