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Новости Отношения Украины и Польши
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Украина работает над снижением напряженности в отношениях с Польшей, - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев постоянно поддерживает связь с Польшей по дипломатическим каналам и выступает за сдерживание эмоций.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Снижение напряженности в отношениях

Тихий подчеркнул, что Украина выступает за диалог с Польшей и работает над снижением эмоций и сглаживанием острых углов в отношениях.

"По дипломатическим каналам мы постоянно поддерживаем связь. Мы, как МИД, дипломатическая команда президента Украины, постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами", — сказал пресс-секретарь МИД.

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Польша – союзник Украины 

По словам Тихого, параллельно с "яркими заголовками" и "перепалками заявлениями" с обеих сторон ведется "спокойная дипломатическая работа".

"Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы — за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", — подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь добавил, что Украина и Польша являются союзниками, у которых есть общий враг — РФ. Он отметил, что речь идет прежде всего о позиции польского президента, которую не следует отождествлять ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества.

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Что этому предшествовало?

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

дипломатия (1435) Польша (9164) Тихий Георгий (89)
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Топ комментарии
+5
поменше патякайте !
не відповідайте на заяви наВроченого

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23.06.2026 19:59 Ответить
+1
Ну, тоді треба було Зє повернути половинку ордена, а не весь... 🤣
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23.06.2026 20:11 Ответить
+1
Тихий, щось Сибіга погано працює. Укр.делегацію в участі у Конференції з відновлення України у Гданську очолить Свириденко, а Зеленський так хотів туди потрапити і казав, що буде там.
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23.06.2026 20:14 Ответить

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