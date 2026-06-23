Украина работает над снижением напряженности в отношениях с Польшей, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев постоянно поддерживает связь с Польшей по дипломатическим каналам и выступает за сдерживание эмоций.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Снижение напряженности в отношениях

Тихий подчеркнул, что Украина выступает за диалог с Польшей и работает над снижением эмоций и сглаживанием острых углов в отношениях.

"По дипломатическим каналам мы постоянно поддерживаем связь. Мы, как МИД, дипломатическая команда президента Украины, постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами", — сказал пресс-секретарь МИД.

Читайте также: Интерес Польши — построение отношений с Украиной, основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого, — Туск

Польша – союзник Украины

По словам Тихого, параллельно с "яркими заголовками" и "перепалками заявлениями" с обеих сторон ведется "спокойная дипломатическая работа".

"Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы — за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", — подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь добавил, что Украина и Польша являются союзниками, у которых есть общий враг — РФ. Он отметил, что речь идет прежде всего о позиции польского президента, которую не следует отождествлять ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спор между Польшей и Украиной играет на руку только агрессору — России, — Еврокомиссия

Что этому предшествовало?

19 июня 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В канцелярии Навроцкого заявили об ухудшении отношений с Украиной из-за решения Киева