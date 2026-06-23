Туск назвал отсутствие Зеленского на конференции жестом деэскалации

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поддерживает связь с главой правительства Украины Юлией Свириденко по поводу её участия в конференции в Гданьске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Туска во время пресс-конференции с участием глав правительств Вышеградской группы, пишет Укринформ.

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Контакты между правительствами и оценка ситуации

Туск сообщил, что поддерживает постоянную связь с Юлией Свириденко, которая возглавит украинскую делегацию на Международной конференции по восстановлению Украины.

Он отметил, что отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии не вызывает у него разочарования.

"Я нахожусь в постоянном контакте с госпожой премьер-министром Юлией Свириденко. Она сообщила мне, что возглавит делегацию. Что касается меня, то я не разочарован"

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Деэскалация напряженности и значение конференции

По словам польского премьера, между президентами Украины и Польши возникла эмоциональная напряженность и неадекватные реакции с обеих сторон.

Туск подчеркнул, что отсутствие Зеленского на конференции может помочь провести мероприятие без лишней напряженности.

"На мой взгляд, это означает, возможно, даже более слаженное проведение конференции, без ненужной напряженности, и я воспринимаю это как жест деэскалации напряженности", — подчеркнул Туск.

Конференция по восстановлению Украины состоится 25–26 июня в Гданьске. Ожидается участие около 1000 компаний, среди которых украинские, польские и международные.

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