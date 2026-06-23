Туск назвав відсутність Зеленського на конференції жестом деескалації
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перебуває в контакті з главою уряду України Юлією Свириденко щодо її участі у конференції в Гданську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Туска під час пресконференції за участю глав урядів Вишеградської групи, пише Укрінформ.
Контакт між урядами та оцінка ситуації
Туск повідомив, що підтримує постійний зв’язок із Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію на Міжнародній конференції з відновлення України.
Він зазначив, що відсутність Президента України Володимира Зеленського на заході не викликає у нього розчарування.
"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем’єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований"
Деескалація напруги та значення конференції
За словами польського прем’єра, між президентами України та Польщі виникла емоційна напруга та неадекватні реакції з обох сторін.
Туск підкреслив, що відсутність Зеленського на конференції може допомогти провести захід без зайвої напруги.
"На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", - наголосив Туск.
- Конференція з відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську. Очікується участь близько 1000 компаній, серед яких українські, польські та міжнародні.
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один дурень з Польщі почяв - інші, з України радісно почяли в багаття дрова-ордени кидати і призивати не кидати в багаття дрова.
на мою думку Петро Олексійович дав в шангу...