Туск назвав відсутність Зеленського на конференції жестом деескалації

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перебуває в контакті з главою уряду України Юлією Свириденко щодо її участі у конференції в Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Туска під час пресконференції за участю глав урядів Вишеградської групи, пише Укрінформ.

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Контакт між урядами та оцінка ситуації

Туск повідомив, що підтримує постійний зв’язок із Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію на Міжнародній конференції з відновлення України.

Він зазначив, що відсутність Президента України Володимира Зеленського на заході не викликає у нього розчарування.

"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем’єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований"

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Деескалація напруги та значення конференції

За словами польського прем’єра, між президентами України та Польщі виникла емоційна напруга та неадекватні реакції з обох сторін.

Туск підкреслив, що відсутність Зеленського на конференції може допомогти провести захід без зайвої напруги.

"На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", - наголосив Туск.

Конференція з відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську. Очікується участь близько 1000 компаній, серед яких українські, польські та міжнародні.

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