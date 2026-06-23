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Новини відносини України та Польщі
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Туск назвав відсутність Зеленського на конференції жестом деескалації

зеленський,туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перебуває в контакті з главою уряду України Юлією Свириденко щодо її участі у конференції в Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Туска під час пресконференції за участю глав урядів Вишеградської групи, пише Укрінформ.

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Контакт між урядами та оцінка ситуації

Туск повідомив, що підтримує постійний зв’язок із Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію на Міжнародній конференції з відновлення України.

Він зазначив, що відсутність Президента України Володимира Зеленського на заході не викликає у нього розчарування.

"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем’єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований"

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Деескалація напруги та значення конференції

За словами польського прем’єра, між президентами України та Польщі виникла емоційна напруга та неадекватні реакції з обох сторін.

Туск підкреслив, що відсутність Зеленського на конференції може допомогти провести захід без зайвої напруги.

"На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", - наголосив Туск.

  • Конференція з відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську. Очікується участь близько 1000 компаній, серед яких українські, польські та міжнародні.

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конференція (185) Польща (9439) Туск Дональд (697) відновлення (810)
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Топ коментарі
+4
Витримка Дональда Туска вражає.
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23.06.2026 22:53 Відповісти
+3
100% прав. Хайп в управлении страной Фу
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23.06.2026 22:47 Відповісти
+2
а чи не забагаго уваги до цього питання?
один дурень з Польщі почяв - інші, з України радісно почяли в багаття дрова-ордени кидати і призивати не кидати в багаття дрова.
на мою думку Петро Олексійович дав в шангу...
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23.06.2026 22:55 Відповісти

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