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Новости Изменениях в контрактах для военных
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Введен новый базовый контракт для небоевых должностей, - Минобороны

Контракт для небоевых должностей: подробности от Минобороны

Министерство обороны ввело новый базовый контракт для военнослужащих, занимающих небоевые должности.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Этот контракт предназначен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов на должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты", — отметили в Минобороны.

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Кто может подписать базовый контракт?

  • военнообязанные;
  • действующие военнослужащие.

Срок базового контракта — 24 месяца.

При этом после базового контракта гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.

Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задачи и годы предыдущей военной службы:

  • +1 день – за каждый день выполнения боевых задач;
  • +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

Контракт для небоевых должностей: подробности от Минобороны

"Общая продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта", — пояснили там.

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Выплаты

Выплаты состоят из двух частей — "базовая ставка" 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения.

Военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение к базовому денежному обеспечению в размере 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.

Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и т. д.

Контракт для небоевых должностей: подробности от Минобороны

В Минобороны обратили внимание, что во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач.

"При выполнении боевых задач на пункте управления, в штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться, как по боевому контракту.

При выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты, как по пехотно-штурмовому контракту.

При первом заключении контракта выплачивается от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания. Раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен", — добавили там.

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Контракт для небоевых должностей: подробности от Минобороны

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контракт (475) Минобороны (9690) военнослужащие (6556)
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Топ комментарии
+4
У Міноборони звернули увагу, що під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань.
-------------

Всім ясно? Підписуєш контрак кухаря, а опинишся в штурмовиках. Ось така ЗЕпастка ....
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24.06.2026 12:20 Ответить
+1
Діловоди і комірники? Це сто відсотків розвод я думаю, потім нікому не заважає легко перевести на бойову посаду якщо людей бракуватиме
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24.06.2026 12:17 Ответить
+1
так, напишуть наказ, я його не виконувати не можна.. або подавай в суд. ахах
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24.06.2026 12:18 Ответить

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