Введен новый базовый контракт для небоевых должностей, - Минобороны

Министерство обороны ввело новый базовый контракт для военнослужащих, занимающих небоевые должности.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Этот контракт предназначен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов на должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты", — отметили в Минобороны.

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Кто может подписать базовый контракт?

военнообязанные;

действующие военнослужащие.

Срок базового контракта — 24 месяца.

При этом после базового контракта гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.

Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задачи и годы предыдущей военной службы:

+1 день – за каждый день выполнения боевых задач;

+1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

"Общая продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта", — пояснили там.

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Выплаты

Выплаты состоят из двух частей — "базовая ставка" 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения.

Военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение к базовому денежному обеспечению в размере 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.

Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и т. д.

В Минобороны обратили внимание, что во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач.

"При выполнении боевых задач на пункте управления, в штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться, как по боевому контракту.

При выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты, как по пехотно-штурмовому контракту.

При первом заключении контракта выплачивается от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания. Раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен", — добавили там.

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