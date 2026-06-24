Введен новый базовый контракт для небоевых должностей, - Минобороны
Министерство обороны ввело новый базовый контракт для военнослужащих, занимающих небоевые должности.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Этот контракт предназначен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов на должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты", — отметили в Минобороны.
Кто может подписать базовый контракт?
- военнообязанные;
- действующие военнослужащие.
Срок базового контракта — 24 месяца.
При этом после базового контракта гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.
Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задачи и годы предыдущей военной службы:
- +1 день – за каждый день выполнения боевых задач;
- +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.
"Общая продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта", — пояснили там.
Выплаты
Выплаты состоят из двух частей — "базовая ставка" 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения.
Военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение к базовому денежному обеспечению в размере 10 000 гривен, в общей сложности — не менее 30 000 гривен.
Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и т. д.
В Минобороны обратили внимание, что во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач.
"При выполнении боевых задач на пункте управления, в штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться, как по боевому контракту.
При выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты, как по пехотно-штурмовому контракту.
При первом заключении контракта выплачивается от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания. Раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен", — добавили там.
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Всім ясно? Підписуєш контрак кухаря, а опинишся в штурмовиках. Ось така ЗЕпастка ....