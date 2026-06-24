Запроваджено новий базовий контракт для небойових посад, - Міноборони
Міністерство оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Цей контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти", - зазначили у Міноборони.
Хто може підписати базовий контракт?
- військовозобов’язані;
- діючі військовослужбовці.
Термін базового контракту – 24 місяці.
Водночас після базового контракту гарантується базова відстрочка на 6 місяців.
Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби:
- +1 день – за кожен день виконання бойових завдань;
- +1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.
"Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав. Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту", - пояснили там.
Виплати
Виплати складаються з двох частин - "базова ставка" 20 000 гривень + додаткові винагороди.
Військовий за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 000 гривень, загалом – не менше 30 000 гривень.
Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань тощо.
У Міноборони звернули увагу, що під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань.
"При виконанні бойових завдань на пункті управління, штабі або при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться, як у бойовому контракті.
При виконанні бойових завдань на першій лінії нараховуються виплати, як на піхотно-штурмовому контракті.
При першому укладенні контракту виплачується від 27 000 до 33 000 гривень, залежно від військового звання. Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень", - додали там.
Будь ласка, зачекайте...
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Всім ясно? Підписуєш контрак кухаря, а опинишся в штурмовиках. Ось така ЗЕпастка ....