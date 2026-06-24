Запроваджено новий базовий контракт для небойових посад, - Міноборони

Міністерство оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цей контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти", - зазначили у Міноборони.

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Хто може підписати базовий контракт?

військовозобов’язані;

діючі військовослужбовці.

Термін базового контракту – 24 місяці.

Водночас після базового контракту гарантується базова відстрочка на 6 місяців.

Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби:

+1 день – за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

"Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав. Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту", - пояснили там.

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Виплати

Виплати складаються з двох частин - "базова ставка" 20 000 гривень + додаткові винагороди.

Військовий за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 000 гривень, загалом – не менше 30 000 гривень.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань тощо.

У Міноборони звернули увагу, що під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань.

"При виконанні бойових завдань на пункті управління, штабі або при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться, як у бойовому контракті.

При виконанні бойових завдань на першій лінії нараховуються виплати, як на піхотно-штурмовому контракті.

При першому укладенні контракту виплачується від 27 000 до 33 000 гривень, залежно від військового звання. Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень", - додали там.

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