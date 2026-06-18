Міноборони запровадило піхотно-штурмові контракти: до 460 тис. грн на місяць і чіткі терміни служби

У межах комплексної трансформації Сил оборони України запроваджено піхотно-штурмові контракти із чіткими термінами служби та найвищими виплатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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Новий контракт орієнтовано на доукомплектування піхотних посад у бойових підрозділах. Штурмовики та піхотинці отримуватимуть в середньому 300 000 гривень на місяць. Ті, хто найбільше ризикує, заслуговують на максимальну винагороду.

Хто може підписати піхотно-штурмовий контракт

Піхотно-штурмовий контракт призначений для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших фахівців.

Піхотно-штурмовий контракт можуть укласти:

цивільні громадяни;

діючі військовослужбовці;

звільнені з військової служби під час дії особливого періоду.

Для кожної категорії передбачено окремий термін контракту.

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Які терміни служби за піхотно-штурмовим контрактом

Військовозобов’язані можуть підписати контракт на 14 місяців. У цей термін включено час, необхідний для базової загальної військової підготовки (БЗВП) за потреби, періоду адаптації в підрозділі та бойового злагодження.

Діючі військовослужбовці можуть підписати контракт на 10 місяців.

Звільнені з військової служби під час дії особливого періоду – від 6 місяців.

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Чіткі терміни служби гарантують право на відстрочку, щоб військові нарешті мали змогу повернутися до своїх родин на тривалий час.

Яка буде тривалість відстрочки після контракту

Гарантована базова відстрочка – 6 місяців. Але це мінімум, на практиці загальні терміни будуть більшими залежно від участі в бойових діях і років попередньої військової служби.

Додаткові відстрочки:

+3 місяці – за кожен місяць виконання бойових завдань;

+6 місяців – за кожен рік служби з 2022 року до підписання контракту;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав.

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Які будуть виплати за піхотно-штурмовим контрактом

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна – не більше 460 000 гривень.

Виплати складаються з двох частин – "базова ставка" 20 000 гривень + додаткові винагороди за принципом "10/20/40".

Бойові надбавки на першій лінії:

10 000 гривень на день – за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;

20 000 гривень – за один день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація та повернення своїх позицій);

40 000 гривень – за один день штурмових дій із просуванням вперед.

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Тилова надбавка становить 10 000 гривень на місяць. Тому навіть якщо захисник тимчасово перебуває в тилу – у відрядженні або відпустці – він отримуватиме від 30 000 гривень на місяць.

Додаткові винагороди:

100 000 гривень – за кожного ворога, взятого в полон;

15 000 гривень – за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.

Якщо контракт укладається вперше, передбачена виплата за підписання в діапазоні 27 000 - 33 000 гривень, залежно від військового звання.

Також раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.

Орієнтовний перелік посад на піхотно-штурмовому контракті

Міністерство оборони створює справедливі та зрозумілі правила з урахуванням інтересів захисників. Зміцнюємо довіру до військової служби та посилюємо піхотні й бойові підрозділи.

Більш детальні умови про новий піхотно-штурмовий контракт – на сайті army.gov.ua. Також там опубліковано відповіді на найбільш поширені запитання.

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З питань нових контрактів діє гаряча лінія Міноборони України за номером 1519.

Перший етап трансформації Сил оборони передбачає не лише нові контракти з чіткими термінами служби. Міністерство оборони також представило нові правила переведення між підрозділами та повернення військовослужбовців із СЗЧ.