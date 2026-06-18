Минобороны ввело пехотно-штурмовые контракты: до 460 тыс. грн в месяц и четкие сроки службы
В рамках комплексной трансформации Сил обороны Украины введены пехотно-штурмовые контракты с четко оговоренными сроками службы и самыми высокими выплатами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Новый контракт ориентирован на доукомплектование пехотных должностей в боевых подразделениях. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц. Те, кто больше всего рискует, заслуживают максимального вознаграждения.
Кто может подписать пехотно-штурмовой контракт
Пехотно-штурмовой контракт предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других специалистов.
Пехотно-штурмовой контракт могут заключить:
- гражданские лица;
- действующие военнослужащие;
- уволенные с военной службы во время действия особого периода.
Для каждой категории предусмотрен отдельный срок контракта.
Какие сроки службы по пехотно-штурмовому контракту
Военнообязанные могут подписать контракт на 14 месяцев. В этот срок входит время, необходимое для базовой общей военной подготовки (БОВП) при необходимости, периода адаптации в подразделении и боевого слаживания.
Действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев.
Уволенные с военной службы во время действия особого периода - от 6 месяцев.
Четкие сроки службы гарантируют право на отсрочку, чтобы военные наконец смогли вернуться к своим семьям на длительный срок.
Какова будет продолжительность отсрочки после контракта
Гарантированная базовая отсрочка - 6 месяцев. Но это минимум, на практике общие сроки будут больше в зависимости от участия в боевых действиях и лет предыдущей военной службы.
Дополнительные отсрочки:
- +3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач;
- +6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания контракта;
- +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.
Продолжительность отсрочки определяется совокупностью всех оснований.
Какие будут выплаты по пехотно-штурмовому контракту
Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная – не более 460 000 гривен.
Выплаты состоят из двух частей – "базовая ставка" 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения по принципу "10/20/40".
Боевые надбавки на первой линии:
- 10 000 гривен в день – за выполнение задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;
- 20 000 гривен – за один день ударно-поисковых действий (уничтожение небольших групп противника, разведка, эвакуация и возвращение на свои позиции);
- 40 000 гривен – за один день штурмовых действий с продвижением вперед.
Тиловая надбавка составляет 10 000 гривен в месяц. Поэтому даже если защитник временно находится в тылу – в командировке или отпуске – он будет получать от 30 000 гривен в месяц.
Дополнительные вознаграждения:
- 100 000 гривен – за каждого взятого в плен врага;
- 15 000 гривен – за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.
Если контракт заключается впервые, предусмотрена выплата за подписание в диапазоне 27 000–33 000 гривен, в зависимости от воинского звания.
Также раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен.
Министерство обороны создает справедливые и понятные правила с учетом интересов защитников. Укрепляем доверие к военной службе и усиливаем пехотные и боевые подразделения.
Более подробные условия нового пехотно-штурмового контракта – на сайте army.gov.ua. Там же опубликованы ответы на наиболее распространенные вопросы.
По вопросам новых контрактов действует горячая линия Минобороны Украины по номеру 1519.
Первый этап трансформации Сил обороны предусматривает не только новые контракты с четкими сроками службы. Министерство обороны также представило новые правила перевода между подразделениями и возвращения военнослужащих из СЗЧ.
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15 000 гривень - за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.
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Чому не навпаки? обСирський піклується про орків соплемінників , щоб не дохли?