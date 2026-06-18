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Новости Реформы в армии Изменениях в контрактах для военных
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Минобороны ввело пехотно-штурмовые контракты: до 460 тыс. грн в месяц и четкие сроки службы

Минобороны представило пехотно-штурмовые контракты

В рамках комплексной трансформации Сил обороны Украины введены пехотно-штурмовые контракты с четко оговоренными сроками службы и самыми высокими выплатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Новый контракт ориентирован на доукомплектование пехотных должностей в боевых подразделениях. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц. Те, кто больше всего рискует, заслуживают максимального вознаграждения.

Кто может подписать пехотно-штурмовой контракт

Пехотно-штурмовой контракт предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других специалистов.

Пехотно-штурмовой контракт могут заключить:

  • гражданские лица;
  • действующие военнослужащие;
  • уволенные с военной службы во время действия особого периода.

Для каждой категории предусмотрен отдельный срок контракта.

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Какие сроки службы по пехотно-штурмовому контракту

Военнообязанные могут подписать контракт на 14 месяцев. В этот срок входит время, необходимое для базовой общей военной подготовки (БОВП) при необходимости, периода адаптации в подразделении и боевого слаживания.

Действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев.

Уволенные с военной службы во время действия особого периода - от 6 месяцев.

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Четкие сроки службы предусматривают гарантированные отсрочки после завершения контракта

Четкие сроки службы гарантируют право на отсрочку, чтобы военные наконец смогли вернуться к своим семьям на длительный срок.

Какова будет продолжительность отсрочки после контракта

Гарантированная базовая отсрочка - 6 месяцев. Но это минимум, на практике общие сроки будут больше в зависимости от участия в боевых действиях и лет предыдущей военной службы.

Дополнительные отсрочки:

  • +3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач;
  • +6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания контракта;
  • +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

Продолжительность отсрочки определяется совокупностью всех оснований.

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Какие будут выплаты по пехотно-штурмовому контракту

Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная – не более 460 000 гривен.

Выплаты состоят из двух частей – "базовая ставка" 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения по принципу "10/20/40".

Боевые надбавки на первой линии:

  • 10 000 гривен в день – за выполнение задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;
  • 20 000 гривен – за один день ударно-поисковых действий (уничтожение небольших групп противника, разведка, эвакуация и возвращение на свои позиции);
  • 40 000 гривен – за один день штурмовых действий с продвижением вперед.

Смотрите: Армейскую реформу разрабатывали без общения с военными, которые не боятся говорить правду, – офицер ВСУ Осыка

контракт
Украинским пехотинцам и штурмовикам предложены самые высокие зарплаты в мире

Тиловая надбавка составляет 10 000 гривен в месяц. Поэтому даже если защитник временно находится в тылу – в командировке или отпуске – он будет получать от 30 000 гривен в месяц.

Дополнительные вознаграждения:

  • 100 000 гривен – за каждого взятого в плен врага;
  • 15 000 гривен – за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.

Если контракт заключается впервые, предусмотрена выплата за подписание в диапазоне 27 000–33 000 гривен, в зависимости от воинского звания.

Также раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен.

Ориентировочный перечень должностей по пехотно-штурмовому контракту
Ориентировочный перечень должностей по пехотно-штурмовому контракту

Министерство обороны создает справедливые и понятные правила с учетом интересов защитников. Укрепляем доверие к военной службе и усиливаем пехотные и боевые подразделения.

Более подробные условия нового пехотно-штурмового контракта – на сайте army.gov.ua. Там же опубликованы ответы на наиболее распространенные вопросы.

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По вопросам новых контрактов действует горячая линия Минобороны Украины по номеру 1519.

Первый этап трансформации Сил обороны предусматривает не только новые контракты с четкими сроками службы. Министерство обороны также представило новые правила перевода между подразделениями и возвращения военнослужащих из СЗЧ.

Автор: 

выплаты (776) контракт (472) Минобороны (9682) Сухопутные войска ВСУ (80) Штурмовые войска (17) пехота (2)
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Хоча б щось. Я так розумію, що тепер і 20-30 тис. військовослужбовців з 225 і 425 штурмових полків зможуть підписати цей контракт? Ну а з цим обліком хто, коли, де і скільки часу знаходився взагалі буде треш.
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18.06.2026 10:51 Ответить
Тільки ці гроші побачать "ні толька ліш всє, мало кто сможет ето здєлать".
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18.06.2026 10:52 Ответить
Все це на\балово. ЗП піхотинця має бути стабільно фіксована. Мусорні платять за кількістю розкритих злочинів, спійманих зекорупціонерів, хабарників? Ні! Ненавчені отримують зп за те що жруть хот доги з кавою по заправках та бабусь з петрушкою ловлять...
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18.06.2026 11:10 Ответить
одне просте питання-на ротацію хто буде заступати??звідки резерв якщо зараз навіть без короткострокового перебування на лбз міняти ніким??чи хтось має надію що цивільні від подібних ,,щедростей,, кинуться підписувати контракти,з таким низьким рівнем довіри майже нічого не зміниться...
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18.06.2026 11:01 Ответить
100 000 гривень - за кожного ворога, взятого в полон;
15 000 гривень - за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.
-------------
Чому не навпаки? обСирський піклується про орків соплемінників , щоб не дохли?
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18.06.2026 11:04 Ответить
тут питання в іншому-звідки на це гроші......кожного дня льються сльози що в бюджеті дирка і головним бенефіціаром зборів став ОЛХ
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18.06.2026 11:15 Ответить
Зараз пів Ради побіжить на фронт аж гай загуде.
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18.06.2026 11:08 Ответить
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18.06.2026 11:11 Ответить
Без бетоних обороних ліній оборони та глибоких міних полів - це ніщо.
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18.06.2026 11:09 Ответить
 
 