Минобороны ввело пехотно-штурмовые контракты: до 460 тыс. грн в месяц и четкие сроки службы

В рамках комплексной трансформации Сил обороны Украины введены пехотно-штурмовые контракты с четко оговоренными сроками службы и самыми высокими выплатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Новый контракт ориентирован на доукомплектование пехотных должностей в боевых подразделениях. Штурмовики и пехотинцы будут получать в среднем 300 000 гривен в месяц. Те, кто больше всего рискует, заслуживают максимального вознаграждения.

Кто может подписать пехотно-штурмовой контракт

Пехотно-штурмовой контракт предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других специалистов.

Пехотно-штурмовой контракт могут заключить:

гражданские лица;

действующие военнослужащие;

уволенные с военной службы во время действия особого периода.

Для каждой категории предусмотрен отдельный срок контракта.

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Какие сроки службы по пехотно-штурмовому контракту

Военнообязанные могут подписать контракт на 14 месяцев. В этот срок входит время, необходимое для базовой общей военной подготовки (БОВП) при необходимости, периода адаптации в подразделении и боевого слаживания.

Действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев.

Уволенные с военной службы во время действия особого периода - от 6 месяцев.

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Четкие сроки службы гарантируют право на отсрочку, чтобы военные наконец смогли вернуться к своим семьям на длительный срок.

Какова будет продолжительность отсрочки после контракта

Гарантированная базовая отсрочка - 6 месяцев. Но это минимум, на практике общие сроки будут больше в зависимости от участия в боевых действиях и лет предыдущей военной службы.

Дополнительные отсрочки:

+3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач;

+6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания контракта;

+1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

Продолжительность отсрочки определяется совокупностью всех оснований.

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Какие будут выплаты по пехотно-штурмовому контракту

Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная – не более 460 000 гривен.

Выплаты состоят из двух частей – "базовая ставка" 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения по принципу "10/20/40".

Боевые надбавки на первой линии:

10 000 гривен в день – за выполнение задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;

20 000 гривен – за один день ударно-поисковых действий (уничтожение небольших групп противника, разведка, эвакуация и возвращение на свои позиции);

40 000 гривен – за один день штурмовых действий с продвижением вперед.

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Тиловая надбавка составляет 10 000 гривен в месяц. Поэтому даже если защитник временно находится в тылу – в командировке или отпуске – он будет получать от 30 000 гривен в месяц.

Дополнительные вознаграждения:

100 000 гривен – за каждого взятого в плен врага;

15 000 гривен – за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.

Если контракт заключается впервые, предусмотрена выплата за подписание в диапазоне 27 000–33 000 гривен, в зависимости от воинского звания.

Также раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен.

Ориентировочный перечень должностей по пехотно-штурмовому контракту

Министерство обороны создает справедливые и понятные правила с учетом интересов защитников. Укрепляем доверие к военной службе и усиливаем пехотные и боевые подразделения.

Более подробные условия нового пехотно-штурмового контракта – на сайте army.gov.ua. Там же опубликованы ответы на наиболее распространенные вопросы.

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По вопросам новых контрактов действует горячая линия Минобороны Украины по номеру 1519.

Первый этап трансформации Сил обороны предусматривает не только новые контракты с четкими сроками службы. Министерство обороны также представило новые правила перевода между подразделениями и возвращения военнослужащих из СЗЧ.