Горящие нефтебазы и поврежденные мосты: последствия ударов по оккупированному Крыму и России. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
На спутниковых снимках зафиксированы разрушения на ключевых логистических маршрутах, используемых для снабжения российских войск в оккупированном Крыму, а также пожары на нефтяных объектах в этом регионе.
Соответствующие снимки опубликовал проект "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Фотографии сделаны с 12 по 22 июня. На Керченском мосту зафиксирована работа нескольких машин с дымовыми генераторами, которые пытались замаскировать отдельные участки проезжей части и конструкций моста.
Пожар на нефтебазе в Керчи, 20 июня 2026 года
Дым от пожара на нефтебазе в Керчи и работа дымовых генераторов на Керченском мосту, 22 июня 2026 года
Дымовые генераторы на Керченском мосту, 22 июня 2026 года
Поврежденный Генический мост и новые альтернативные переправы рядом с ним, Херсонская область, 21 июня 2026 года
Поврежденный пункт пропуска "Джанкой" в селе Передмистное, Крым, 17 июня 2026 года
Последствия поражения моста через Северо-Крымский канал в селе Ставки, Херсонская область, 20 июня 2026 года
Разрушения на Чонгарском мосту, Крым, 12 июня 2026 года
Пожар на нефтебазе в порту Кавказ, Россия, 21 июня 2026 года
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.
Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нищіти воднорозподільчі станції у Криму і на Кубані.