Горящие нефтебазы и поврежденные мосты: последствия ударов по оккупированному Крыму и России. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

На спутниковых снимках зафиксированы разрушения на ключевых логистических маршрутах, используемых для снабжения российских войск в оккупированном Крыму, а также пожары на нефтяных объектах в этом регионе.

Соответствующие снимки опубликовал проект "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

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Фотографии сделаны с 12 по 22 июня. На Керченском мосту зафиксирована работа нескольких машин с дымовыми генераторами, которые пытались замаскировать отдельные участки проезжей части и конструкций моста.

Пожар на нефтебазе в Керчи, 20 июня 2026 года

Дым от пожара на нефтебазе в Керчи и работа дымовых генераторов на Керченском мосту, 22 июня 2026 года

Дымовые генераторы на Керченском мосту, 22 июня 2026 года

Поврежденный Генический мост и новые альтернативные переправы рядом с ним, Херсонская область, 21 июня 2026 года

Поврежденный пункт пропуска "Джанкой" в селе Передмистное, Крым, 17 июня 2026 года

Последствия поражения моста через Северо-Крымский канал в селе Ставки, Херсонская область, 20 июня 2026 года

Разрушения на Чонгарском мосту, Крым, 12 июня 2026 года

Пожар на нефтебазе в порту Кавказ, Россия, 21 июня 2026 года

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.

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