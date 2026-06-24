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Палаючі нафтобази та пошкоджені мости: наслідки ударів по окупованому Криму та Росії. СУПУТНИКОВІ ФОТО
На супутникових фото зафіксовано руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в окупованому Криму, та пожежі нафтових об'єктах у цьому регіоні.
Відповідні світлини оприлюднив проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Світлини зроблено із 12 по 22 червня. На Керченському мосту зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами, які намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкцій мосту.
Пожежа на нафтобазі у Керчі, 20 червня 2026 року
Дим від пожежі на нафтобазі в Керчі та робота димових генераторів на Керченському мосту, 22 червня 2026 року
Димові генератори на Керченському мосту, 22 червня 2026 року
Пошкоджений Генічеський міст та нові альтернативні переправи поруч з ним, Херсонська область, 21 червня 2026 року
Пошкоджений пункт пропуску "Джанкой" в селі Передмістне, Крим, 17 червня 2026 року
Наслідки ураження мосту через Північнокримський канал у селі Ставки, Херсонська область 20 червня 2026 року
Руйнування на Чонгарському мосту, Крим, 12 червня 2026 року
Пожежа на нафтобазі в порту Кавказ, Росія, 21 червня 2026 року
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки в ніч на 24 червня 2026 року на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.
Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що було уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя.
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Власне тепер і ціни світові і виробники палива отримують дотації. Це добре - менше грошей у ліліпута на війну." (с) saimansay