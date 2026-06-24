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Палаючі нафтобази та пошкоджені мости: наслідки ударів по окупованому Криму та Росії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На супутникових фото зафіксовано руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в окупованому Криму, та пожежі нафтових об'єктах у цьому регіоні.

Відповідні світлини оприлюднив проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Світлини зроблено із 12 по 22 червня. На Керченському мосту зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами, які намагалися замаскувати окремі ділянки проїжджої частини та конструкцій мосту.

Пожежа на нафтобазі у Керчі, 20 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Дим від пожежі на нафтобазі в Керчі та робота димових генераторів на Керченському мосту, 22 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Димові генератори на Керченському мосту, 22 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Пошкоджений Генічеський міст та нові альтернативні переправи поруч з ним, Херсонська область, 21 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Пошкоджений пункт пропуску "Джанкой" в селі Передмістне, Крим, 17 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Наслідки ураження мосту через Північнокримський канал у селі Ставки, Херсонська область 20 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Руйнування на Чонгарському мосту, Крим, 12 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Пожежа на нафтобазі в порту Кавказ, Росія, 21 червня 2026 року

Наслідки ударів по Криму: супутникові фото

Читайте: Попередньо, на аеродромі "Саки" в окупованому Криму уражено 4 ангари для зберігання літаків, - СБУ

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки в ніч на 24 червня 2026 року на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.

Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що було уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя.

Читайте: Атака на окупований Крим: вночі горіла ТЕЦ у Сімферополі. ФОТО

Автор: 

Крим (14156) росія (70572)
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Топ коментарі
+4
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24.06.2026 15:34 Відповісти
+2
Фото по 110, 120 й нулі на заправках в мережі є)
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24.06.2026 15:39 Відповісти
+2
"На кацапах існує виплата державного демпферу виробникам палива, щоб вони тримали ціни нижчими за світові.
Власне тепер і ціни світові і виробники палива отримують дотації. Це добре - менше грошей у ліліпута на війну." (с) saimansay
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24.06.2026 15:40 Відповісти

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