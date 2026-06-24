Попередньо, на аеродромі "Саки" в окупованому Криму уражено 4 ангари для зберігання літаків, - СБУ
У тимчасово окупованому Криму воїни ЦСО "А" уразили низку війьськових об'єктів російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, "Альфа" СБУ завдала успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим.
"За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.
Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки в ніч на 24 червня 2026 року на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.
Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що було уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль