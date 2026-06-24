Попередньо, на аеродромі "Саки" в окупованому Криму уражено 4 ангари для зберігання літаків, - СБУ

У тимчасово окупованому Криму воїни ЦСО "А" уразили низку війьськових об'єктів російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, "Альфа" СБУ завдала успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим.

"За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.



Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зруйнований залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму після удару ССО. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки в ніч на 24 червня 2026 року на окупований Крим Севастополь повністю залишився без електропостачання.

Командувач СБС Роберт Бровді заявив, що було уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя.

Дивіться: Частина окупованого Криму знеструмлена після нічної атаки. У Керчі горить ТЕЦ. ВIДЕО