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Зруйнований залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму після удару ССО. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі з'явилися перші супутникові докази успішної спецоперації українських військових на території тимчасово окупованого Криму. Журналісти оприлюднили знімки, які зафіксували руйнування стратегічного залізничного мосту через Північнокримський канал, ураженого Силами спеціальних операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) опублікував супутникові знімки Planet Labs за 23 червня.

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Космічне підтвердження успіху ССО

На супутникових фото Planet Labs видно серйозні пошкодження конструкцій залізничного мосту поблизу села Роздольне, які унеможливлюють його подальшу експлуатацію. Роботи з ураження об'єкта велись планомірно протягом двох днів — 22 та 23 червня.

Супутник зафіксував знищений ССО залізничний міст в окупованому Криму
Супутник зафіксував знищений ССО залізничний міст в окупованому Криму

За даними ССО, міст був "стратегічною військово-логістичною артерією окупантів". Російська армія використовувала цей об’єкт як частину єдиного транспортного коридору для переміщення критично важливих вантажів.

Виведення з ладу цього залізничного вузла змусить загарбників шукати обхідні шляхи, що значно подовжить час доставки боєкомплекту, пального та живої сили до лінії зіткнення, а також створить додаткові передумови для успішних контрнаступальних дій ЗСУ на півдні України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залізничного мосту через Північнокримський канал в окупованому Криму більше не існує, - ССО. ВIДЕО (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України атакували два мости, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
  • Згодом ССО показали ураження залізничного мосту через Північнокримський канал.

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