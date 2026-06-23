Разрушенный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму после удара ССО. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В сети появились первые спутниковые доказательства успешной спецоперации украинских военных на территории временно оккупированного Крыма. Журналисты обнародовали снимки, на которых запечатлено разрушение стратегического железнодорожного моста через Северо-Крымский канал, пораженного Силами специальных операций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, проект "Схемы" (Радио Свобода) опубликовал спутниковые снимки Planet Labs за 23 июня.
Космическое подтверждение успеха ССО
На спутниковых снимках Planet Labs видны серьезные повреждения конструкций железнодорожного моста вблизи села Раздольное, которые делают невозможной его дальнейшую эксплуатацию. Работы по поражению объекта велись планомерно в течение двух дней — 22 и 23 июня.
По данным ССО, мост был "стратегической военно-логистической артерией оккупантов". Российская армия использовала этот объект как часть единого транспортного коридора для перемещения критически важных грузов.
Вывод из строя этого железнодорожного узла заставит захватчиков искать объездные пути, что значительно увеличит время доставки боекомплекта, топлива и живой силы к линии соприкосновения, а также создаст дополнительные предпосылки для успешных контрнаступательных действий ВСУ на юге Украины.
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