РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10594 посетителя онлайн
Новости Удары по Крыму
3 412 8

По предварительным данным, на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму поражены 4 ангара для хранения самолетов, - СБУ

Удар по Крыму 24 июня: поражен аэродром Саки

Во временно оккупированном Крыму бойцы ЦСО "А" нанесли удары по ряду военных объектов российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, "Альфа" СБУ нанесла успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым.

"По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Кроме того, вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Это уже четвертый "Панцирь-С1", пораженный "Альфой" СБУ в этом районе", — говорится в сообщении.

Читайте: Разрушен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму после удара ССО. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.

Смотрите: Часть оккупированного Крыма обесточена после ночной атаки. В Керчи горит ТЭЦ. ВИДЕО

Автор: 

Крым (25968) СБУ (20798) аэродром (321)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 