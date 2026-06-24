По предварительным данным, на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму поражены 4 ангара для хранения самолетов, - СБУ
Во временно оккупированном Крыму бойцы ЦСО "А" нанесли удары по ряду военных объектов российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, "Альфа" СБУ нанесла успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым.
"По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.
Кроме того, вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Это уже четвертый "Панцирь-С1", пораженный "Альфой" СБУ в этом районе", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.
Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.
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