По предварительным данным, на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму поражены 4 ангара для хранения самолетов, - СБУ

Во временно оккупированном Крыму бойцы ЦСО "А" нанесли удары по ряду военных объектов российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, "Альфа" СБУ нанесла успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым.

"По предварительным данным, в результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.



Кроме того, вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Это уже четвертый "Панцирь-С1", пораженный "Альфой" СБУ в этом районе", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 24 июня 2026 года на оккупированный Крым Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Командующий СБС Роберт Бровди заявил, что была поражена главная электроподстанция оккупированного Севастополя.

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