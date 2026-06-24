Венгрия планирует рассекретить архивы спецслужб времен коммунистического режима

Венгрия готовится открыть архивы спецслужб времен коммунизма в рамках новой инициативы правительства.

Об этом говорится в материале Bloomberg, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Открытие архивов как попытка разобраться с прошлым

Инициатива принадлежит новоизбранному премьер-министру Петеру Мадяру и направлена на то, чтобы страна смогла осмыслить свое прошлое. Предложение правительство подало в среду, спустя 37 лет после падения коммунистического режима в Восточной Европе.

В отличие от других государств бывшего советского блока, Венгрия ранее не открывала досье информаторов после перехода к демократии.

"Мы погашаем долг, который накапливался десятилетиями", — заявил Мадяр.

Документы планируется сделать доступными к 23 октября. Эта дата совпадает с 70-й годовщиной венгерского восстания 1956 года против Советского Союза.

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Что изменит новый закон и кого это касается

Часть людей, упоминаемых в архивах, возможно, уже не жива. Также существуют опасения, что некоторые документы могли исчезнуть. В то же время инициатива имеет символическое значение и призвана показать, как работала сеть информаторов и кто ее контролировал.

Отмечается, что некоторые из этих людей после перехода к демократии стали частью влиятельной элиты.

Отсутствие открытия архивов ранее считается серьезной ошибкой в посткоммунистической истории страны. Это позволило бывшим представителям системы занять ключевые посты в государстве и экономике после падения железного занавеса.

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Правление Виктора Орбана также не стало исключением. В разные периоды правительства назначали бывших высокопоставленных чиновников коммунистической эпохи на важные должности.

Ранее отдельные историки уже имели доступ к части материалов. Граждане также могли проверить, следили ли за ними в те времена, но эти данные не были открыты для широкого доступа. Попытки полностью открыть архивы неоднократно срывались.

Новый законопроект предусматривает создание независимой комиссии. В её состав войдут представители разведки, историки и архивисты. Они будут определять, какие документы останутся засекреченными.

При этом критерии секретности планируется существенно сузить. Если раньше причиной мог служить ущерб для внешних отношений, то теперь ограничения будут касаться только рисков для отношений со странами ЕС, Европейского экономического пространства и НАТО.

Это целенаправленное изменение, исключающее Россию в качестве основания для сохранения секретности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы прекратить полномочия президента страны.

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