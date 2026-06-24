Угорщина планує розсекретити архіви спецслужб часів комуністичного режиму

Угорщина готується відкрити архіви спецслужб часів комунізму в межах нової ініціативи уряду.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Відкриття архівів як спроба розібратися з минулим

Ініціатива належить новообраному прем’єр-міністру Петеру Мадяру і спрямована на те, щоб країна змогла осмислити своє минуле. Пропозицію уряд подав у середу, за 37 років після падіння комуністичного режиму у Східній Європі.

На відміну від інших держав колишнього радянського блоку, Угорщина раніше не відкривала досьє інформаторів після переходу до демократії.

"Ми погашаємо борг, який накопичувався десятиліттями", – заявив Мадяр.

Документи планують зробити доступними до 23 жовтня. Ця дата збігається з 70-ю річницею угорського повстання 1956 року проти Радянського Союзу.

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Що змінить новий закон і кого це стосується

Частина людей, які згадуються в архівах, вже може не бути живою. Також існують побоювання, що деякі документи могли зникнути. Водночас ініціатива має символічне значення і покликана показати, як працювала мережа інформаторів та хто її контролював.

Зазначається, що деякі з цих людей після переходу до демократії стали частиною впливової еліти.

Відсутність відкриття архівів раніше вважають серйозною помилкою у посткомуністичній історії країни. Це дозволило колишнім представникам системи зайняти ключові посади в державі та економіці після падіння залізної завіси.

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Правління Віктора Орбана також не стало винятком. У різні періоди уряди призначали колишніх високопосадовців комуністичної доби на важливі посади.

Раніше окремі історики вже мали доступ до частини матеріалів. Громадяни також могли перевірити, чи стежили за ними у ті часи, але ці дані не були відкритими для широкого доступу. Спроби повністю відкрити архіви неодноразово зривалися.

Новий законопроєкт передбачає створення незалежної комісії. До її складу увійдуть представники розвідки, історики та архівісти. Вони визначатимуть, які документи залишаться засекреченими.

При цьому критерії секретності планують суттєво звузити. Якщо раніше причиною могла бути шкода для зовнішніх відносин, то тепер обмеження стосуватимуться лише ризиків для відносин з країнами ЄС, Європейського економічного простору та НАТО.

Це цілеспрямована зміна, яка виключає Росію як підставу для збереження секретності.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір змінити конституцію, щоб припинити повноваження президента країни.

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