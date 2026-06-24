Дания передаст Украине 15 000 дальнобойных артиллерийских снарядов, — Федоров

Украина получит от Дании 15 000 дальнобойных артиллерийских снарядов. Часть боеприпасов уже поступила. Решение принято в рамках переориентации международной поддержки на нужды фронта

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Наша команда постоянно работает над тем, чтобы увеличивать объемы и качество международной помощи Украине. Вместе с партнерами мы сосредотачиваем ресурсы на решениях, которые дают наибольший результат на поле боя. Для нас есть три неизменных приоритета: ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно на этих направлениях мы концентрируем усилия и работаем над тем, чтобы средства партнеров направлялись максимально эффективно. Боремся за каждый доллар международной поддержки", — подчеркнул Федоров.

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Партнерство с Данией

Партнерство с Данией — один из примеров такого подхода. Мы предложили партнерам пересмотреть часть уже запланированной поддержки и переориентировать ресурсы с ближней артиллерии на дальнобойные решения. Дания оперативно отреагировала на этот запрос.



Как следствие, Силы обороны получат дополнительные 15 000 дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть из них уже прибыла в Украину.

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Дальнобойные боеприпасы — один из ключевых запросов фронта

Федоров отметил, что сегодня дальнобойные боеприпасы являются одним из ключевых запросов фронта. В условиях постоянного расширения дроновой kill-zone они позволяют более эффективно поражать врага, его логистику и командные пункты, одновременно снижая риски для наших военных.

Также министр обороны поблагодарил Данию за доверие, оперативную коммуникацию и готовность адаптировать поддержку к реальным потребностям фронта.

"Именно такие решения позволяют быстро укреплять потенциал Сил обороны там, где это нужно больше всего. По поручению Президента продолжаем работать над тем, чтобы каждое решение партнеров давало максимальный результат для защиты неба, укрепления фронта и уничтожения военного потенциала врага", — подчеркнул глава Минобороны.

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