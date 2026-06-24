Данія передасть Україні 15 000 далекобійних артилерійських пострілів, - Федоров

Україна отримає від Данії 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина боєприпасів уже прибула. Рішення ухвалене в межах переорієнтації міжнародної підтримки на потреби фронту

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наша команда постійно працює над тим, щоб збільшувати обсяги та якість міжнародної допомоги Україні. Разом із партнерами фокусуємо ресурси на рішеннях, які дають найбільший результат на полі бою. Для нас є три незмінні пріоритети: ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме на цих напрямах концентруємо зусилля й працюємо над тим, щоб кошти партнерів спрямовували максимально ефективно. Боремося за кожен долар міжнародної підтримки", - наголосив Федоров.

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Партнерство з Данією

Партнерство з Данією — один із прикладів такого підходу. Ми запропонували партнерам переглянути частину вже запланованої підтримки та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Данія оперативно відреагувала на цей запит.



У результаті Сили оборони отримають додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула в Україну.

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Далекобійні боєприпаси - один з ключових запитів фронту

Федоров зазначив, що сьогодні далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту. В умовах постійного розширення дронової kill-zone вони дають змогу ефективніше уражати ворога, його логістику й командні пункти, водночас зменшуючи ризики для наших військових.

Також міністр оборони подякував Данії за довіру, швидку комунікацію та готовність адаптувати підтримку до реальних потреб фронту.

"Саме такі рішення дають змогу швидко посилювати спроможності Сил оборони там, де це потрібно найбільше. За завданням Президента продовжуємо працювати над тим, щоб кожне рішення партнерів давало максимальний результат для захисту неба, посилення фронту й знищення воєнного потенціалу ворога", - наголосив очільник Міноборони.⁩

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