С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, – Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 42 авиаудара, сбросил 153 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для поражения 5778 дронов-камикадзе и осуществил 2185 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано четыре боевых столкновения с противником, два из которых продолжаются до сих пор. Враг совершил 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодязное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позицию Сил обороны в направлении Новоосинового.

Бои на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробишево, Лиман, Озерное, Новоселовка, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны сдерживали 14 атак захватчиков вблизи Закитного, Ризниковки, Калеников и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

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Всего враг совершил 22 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподогородное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов и 11 – ранено; уничтожено два укрытия личного состава, три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Повреждено две единицы автомобильной техники и 39 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 220 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Обстановка на юге

На Александровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении произошло 10 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Горькое, Доброполье, Воздвижовка, Гуляйпольское и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков.

С начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.