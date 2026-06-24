Від початку доби на фронті відбулося 148 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник здійснив 42 авіаційні удари, скинув 153 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5778 дронів–камікадзе та здійснив 2185 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано чотири боєзіткнення з противником, два з яких досі тривають. Ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позицію Сил оборони в напрямку Новоосинового.

Бої на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 13 атак у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли 14 атак загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення триває.

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Усього 22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 11 – поранено; знищено два укриття особового складу, три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 10 атак окупантів у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське та Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Щербаків.

Від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.