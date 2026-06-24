Вице-премьер Качка: Ограничения на украинский экспорт заставляют усомниться в желании ЕС принять Украину

Затягивание открытия переговорных кластеров и ограничения украинского экспорта вызывают сомнения в готовности Европейского Союза принять Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, торгового представителя Тараса Качки во время дискуссии YES Dinner Discussion в Гданьске накануне URC 2026.

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ЕС должен продемонстрировать серьезность своих намерений

Качка отметил, что, несмотря на отчеты Украины о реформах, ЕС применяет ограничения, создающие барьеры для украинского экспорта. Это, по его словам, вызывает вопросы в обществе относительно реальных намерений Евросоюза.

"Когда мы отчитываемся о наших реформах, ЕС применяет меры, которые создают барьеры для нашего экспорта в Европейский Союз. И в украинском обществе тоже возникает вопрос: действительно ли ЕС хочет нас там, или это конкуренция", — заявил Качка.

Вице-премьер подчеркнул необходимость взаимного доверия и призвал открыть все переговорные кластеры, чтобы подтвердить серьезность позиции ЕС в отношении членства Украины.

Он подчеркнул, что процесс вступления не должен превращаться в затянутый и формальный.

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Реформы продолжаются каждую неделю

Качка обратил внимание на активную работу украинского парламента. По его словам, Верховная Рада регулярно принимает важные законы.

Речь идет о решениях в сфере энергетики, государственных закупок, налогообложения цифровых платформ и реформирования железных дорог.

Также он отметил результаты работы антикоррупционных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина серьезно выполняет свои обязательства и ожидает соответствующей позиции от Европейского Союза.

Напомним, накануне президент Зеленский призвал открыть переговорные кластеры с ЕС до 15 июля.

Также сообщалось, что Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров Украины и Молдовы для вступления в ЕС.

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