Віцепрем’єр Качка: Обмеження українського експорту змушують сумніватися у бажанні ЄС прийняти Україну

Затягування відкриття переговорних кластерів і обмеження українського експорту викликають сумніви щодо готовності Європейського Союзу прийняти Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, торгового представника Тараса Качки під час дискусії YES Dinner Discussion у Гданську напередодні URC 2026.

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ЄС має показати серйозність намірів

Качка зазначив, що попри звіти України про реформи, ЄС застосовує обмеження, що створюють бар’єри для українського експорту. Це, за його словами, викликає питання у суспільстві щодо реальних намірів Євросоюзу.

"Коли ми звітуємо про наші реформи, ЄС застосовує заходи, які створюють бар’єри для нашого експорту до Європейського Союзу. І в українському суспільстві теж є знак питання, чи справді ЄС хоче нас там, чи це конкуренція", - заявив Качка.

Віцепрем’єр наголосив на необхідності взаємної довіри та закликав відкрити всі переговорні кластери, щоб підтвердити серйозність позиції ЄС щодо членства України.

Він підкреслив, що процес вступу не повинен перетворюватися на тривалий і формальний.

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Реформи тривають щотижня

Качка звернув увагу на активну роботу українського парламенту. За його словами, Верховна Рада регулярно ухвалює важливі закони.

Йдеться про рішення у сфері енергетики, державних закупівель, оподаткування цифрових платформ та реформування залізниці.

Також він відзначив результати антикорупційних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

Віцепрем’єр наголосив, що Україна серйозно виконує свої зобов’язання і очікує відповідної позиції від Європейського Союзу.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський закликав відкрити переговорні кластери з ЄС до 15 липня.

Також повідомлялося, що що Угорщина відклала ключовий процедурний крок, який необхідний для відкриття решти переговорних кластерів України та Молдови для вступу в ЄС.

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