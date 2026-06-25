Без голосования: нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдовой

Законодательное предложение об объединении Румынии с Республикой Молдова, внесенное депутатами от партии S.O.S. România, было одобрено Палатой депутатов без голосования. Это стало возможным в связи с истечением 45-дневного срока рассмотрения инициативы.

Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Законодательная инициатива была подана в парламент 14 апреля и получила отрицательное заключение от правительства. Юридический комитет и Комитет по правам человека Палаты депутатов также дали отрицательные заключения.

Однако из-за отсутствия дебатов и голосования на пленарном заседании проект считается принятым по процедуре молчаливого согласия. Теперь законопроект будет передан в Сенат.

В случае его одобрения документ уполномочивает румынское правительство начать немедленные переговоры с Молдовой о возможном объединении двух государств.

Согласно тексту законопроекта, после принятия закона и его публикации в Официальном вестнике о применении положений закона должны быть уведомлены компетентные международные органы, правительство Республики Молдова, Соединенные Штаты Америки, НАТО, ООН и Европейский Союз.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что летом 2025 года президент Румынии Никушор Дан заявил о поддержке идеи объединения Румынии с Республикой Молдова. Он подчеркнул, что эта историческая цель может быть достигнута только при условии четкой воли.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду в январе 2026 года заявляла, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума по этому вопросу.

Также сообщалось, что Молдова может рассмотреть вариант объединения с Румынией в случае, если её путь в Европейский Союз будет заблокирован.

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