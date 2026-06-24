Без голосування: нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про об’єднання з Молдовою

Законодавча пропозиція щодо об'єднання Румунії з Республікою Молдова, подана парламентарями від партії S.O.S. România була схвалена Палатою депутатів без голосування. Це стало можливим через завершення 45-денного терміну розгляду ініціативи.

Про це пише Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

Законодавчу ініціативу було подано до парламенту 14 квітня, і вона отримала негативний висновок від уряду. Юридичний комітет та Комітет з прав людини Палати депутатів також надали негативні висновки.

Однак через відсутність дебатів і голосування на пленарному засіданні проєкт вважається прийнятим за процедурою мовчазної згоди. Тепер законопроєкт буде переданий до Сенату.

Документ у разі його схвалення уповноважує румунський уряд розпочати негайні переговори з Молдовою щодо потенційного об’єднання двох держав.

Згідно з текстом законопроєкту, після ухвалення закону та його публікації в Офіційному віснику про застосування положень закону мають бути повідомлені компетентні міжнародні органи, уряд Республіки Молдова, Сполучені Штати Америки, НАТО, ООН та Європейський Союз.

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Що передувало?

Нагадаємо, що влітку 2025 року президент Румунії Нікушор Дан заявив про підтримку ідеї об'єднання Румунії з Республікою Молдова. Він наголосив, що ця історична мета може бути досягнута лише за умови чіткої волі.

Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду у січні 2026 року заявляла, що проголосувала б за об’єднання країни з Румунією за умови проведення референдуму щодо цього питання.

Також повідомлялося, що Молдова може розглянути варіант об'єднання з Румунією у випадку, якщо її шлях до Європейського Союзу буде заблокований.

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