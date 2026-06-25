Чрезвычайные отключения света ввели на левом берегу Киева (обновлено)
На левом берегу Киева ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
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В сети сообщалось, что на левом берегу столицы фиксировались перепады напряжения, а местами пропало электроснабжение.
"На левом берегу Киева по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вводятся экстренные отключения. Пока без подробностей", - отметил Коваленко.
Впоследствии информацию подтвердили в ДТЭК.
В "Укрэнерго" объяснили причину отключений:
"В результате технологического нарушения на одном из энергообъектов – в части районов Киева применены аварийные отключения для всех категорий потребителей".
Аварийно-восстановительные работы уже начаты. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу".
Что этому предшествовало?
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что летом возможны длительные отключения света из-за жары и обстрелов объектов энергетики.
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