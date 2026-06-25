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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення світла запровадили на лівому березі Києва

Екстрені відключення світла на лівому березі Києва: що відомо?

На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У мережі повідомляли, що на лівому березі столиці фіксували перепади напруги і подекуди зникло електропостачання.

"На лівому березі Києва за командою НЕК Укренерго вводяться екстрені відключення. Поки без деталей", - зазначив Коваленко.

Згодом інформацію підтвердили у ДТЕК.

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Що передувало?

Раніше в "Укренерго" заявили, що влітку можливі тривалі відключення світла через спеку та обстріли енергетики.

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