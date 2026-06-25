Екстрені відключення світла запровадили на лівому березі Києва
На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У мережі повідомляли, що на лівому березі столиці фіксували перепади напруги і подекуди зникло електропостачання.
"На лівому березі Києва за командою НЕК Укренерго вводяться екстрені відключення. Поки без деталей", - зазначив Коваленко.
Згодом інформацію підтвердили у ДТЕК.
Що передувало?
Раніше в "Укренерго" заявили, що влітку можливі тривалі відключення світла через спеку та обстріли енергетики.
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