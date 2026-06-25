Удар РФ по Кривому Рогу: число погибших возросло до пяти - скончался 23-летний мужчина

Число погибших в результате российского удара по Кривому Рогу 23 июня возросло до пяти человек.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

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Умер 23-летний мужчина

"Еще одна трагическая новость о последствиях вражеского ракетного удара в этот вторник... Несмотря на все усилия врачей, от несовместимых с жизнью травм – сквозного ранения головы – скончался 23-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, число жертв преступного удара возросло до пяти.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес баллистический удар по Кривому Рогу, есть жертвы, повреждена промышленная инфраструктура.

24 июня сообщалось, что число жертв ракетного удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области возросло до четырёх человек.

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