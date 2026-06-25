Удар РФ по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до п’яти - помер 23-річний чоловік
Кількість загиблих унаслідок російського удару по Кривому Рогу 23 червня зросла до п'яти осіб.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Помер 23-річний чоловік
"Ще одна трагічна новина про наслідки ворожого ракетного удару цього вівторка... Незважаючи на всі зусилля лікарів, від несумісних із життям травм – наскрізне поранення голови – помер 23-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, таким чином, кількість жертв злочинного удару зросла до п'яти.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог ударив балістикою по Кривому Рогу, є жертви, пошкоджено промислову інфраструктуру.
- 24 червня повідомлялося, що кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області зросла до чотирьох осіб.
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