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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Удар РФ по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до п’яти - помер 23-річний чоловік

кривий ріг після обстрілу

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Кривому Рогу 23 червня зросла до п'яти осіб.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Помер 23-річний чоловік

"Ще одна трагічна новина про наслідки ворожого ракетного удару цього вівторка... Незважаючи на всі зусилля лікарів, від несумісних із життям травм – наскрізне поранення голови – помер 23-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, таким чином, кількість жертв злочинного удару зросла до п'яти.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог ударив балістикою по Кривому Рогу, є жертви, пошкоджено промислову інфраструктуру.
  • 24 червня повідомлялося, що кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області зросла до чотирьох осіб.

Також дивіться: Ворог атакував п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджено АЗС, житлові будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1516) обстріл (34691) Дніпропетровська область (5166) Криворізький район (416)
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