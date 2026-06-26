Комиссар Совета Европы призвал продлить временную защиту украинцев в ЕС

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти предостерег от преждевременного сворачивания временной защиты и программ поддержки украинцев, выехавших в Европу из-за российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

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Заявление прозвучало на фоне обсуждений сокращения поддержки перемещенных украинцев.

Комиссар отметил, что по состоянию на март 2026 года более 4,3 миллиона человек, перемещенных из Украины, находились под временной защитой только в ЕС, а сотни тысяч других проживали в государствах-членах Совета Европы, не входящих в ЕС.

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О'Флаэрти выражает обеспокоенность в связи с растущим давлением, направленным на преждевременное прекращение режима временной защиты и ограничение доступа к нему для отдельных категорий лиц, в частности мужчин призывного возраста и людей из регионов, считающихся безопасными.

"Среди других тревожных тенденций в Европе - сокращение социальной поддержки, политика, поощряющая преждевременное возвращение, а также рост антиукраинских настроений в странах, принимающих украинских беженцев", - говорится в сообщении.

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"Чтобы не допустить возникновения пробела в защите миллионов перемещенных украинцев по всей Европе, гостеприимство, которое Европа продемонстрировала в 2022 году, сегодня должно быть подкреплено новой приверженностью своим обязательствам. Сейчас нужна большая солидарность, а не её сворачивание.

Текущая ситуация в Украине не соответствует условиям для безопасного и достойного возвращения. Прекращение действия механизма коллективной временной защиты без создания надежной системы поддержки может привести к тому, что миллионы людей окажутся в правовой неопределенности, за чертой бедности и будут вынуждены возвращаться в Украину вопреки своей воле", - подчеркнул комиссар.

О'Флаэрти отметил, что ни одну часть Украины в настоящее время нельзя считать безопасной: в 2025 году и в течение последних месяцев число жертв среди гражданского населения достигло самого высокого уровня с 2022 года. Ракетные и дронные атаки по-прежнему наносят удары по гражданским объектам по всей стране, в частности в западных регионах, удаленных от линии фронта.

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