Комісар Ради Європи закликав продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті застеріг від передчасного згортання тимчасового захисту та програм підтримки українців, які виїхали до Європи через російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради Європи.

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Подробиці

Заява пролунала на тлі обговорень зменшення підтримки переміщених українців.

Комісар зазначив, що станом на березень 2026 року понад 4,3 мільйона осіб, переміщених з України, перебували під тимчасовим захистом лише в ЄС, а сотні тисяч інших проживали в державах-членах Ради Європи, що не входять до ЄС.

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О'Флаерті висловлює занепокоєння через дедалі більший тиск, спрямований на передчасне припинення режиму тимчасового захисту та обмеження доступу до нього для окремих категорій осіб, зокрема чоловіків призовного віку та людей із регіонів, які вважаються безпечними.

"Серед інших тривожних тенденцій у Європі — скорочення соціальної підтримки, політика, що заохочує передчасне повернення, а також зростання антиукраїнських настроїв у країнах, які приймають українських біженців", - йдеться в повідомленні.

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"Щоб не допустити виникнення прогалини в захисті для мільйонів переміщених українців по всій Європі, гостинність, яку Європа продемонструвала у 2022 році, сьогодні має бути підкріплена новою відданістю своїм зобов’язанням. Зараз потрібна більша солідарність, а не її згортання.

Поточна ситуація в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення. Припинення дії механізму колективного тимчасового захисту без створення надійної системи підтримки може призвести до того, що мільйони людей опиняться в правовій невизначеності, за межею бідності та будуть змушені повертатися в Україну всупереч власній волі", - наголосив комісар.

О'Флаерті зазначив жодну частину України наразі не можна вважати безпечною: у 2025 році та протягом останніх місяців кількість жертв серед цивільного населення досягла найвищого рівня з 2022 року. Ракетні та дронові атаки й надалі завдають ударів по цивільних об’єктах по всій країні, зокрема в західних регіонах, віддалених від лінії фронту.

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