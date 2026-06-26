Две пусковые установки ЗРК С-300В уничтожили бойцы бригады "Спартан" около Волновахи. ВИДЕО
Операторы дронов "Black Sky" из состава 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" обнаружили и поразили позиции противовоздушной обороны российских войск. Объектом огневого воздействия стали два дефицитных элемента зенитно-ракетного комплекса противника в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по итогам боевых действий были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300В.
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