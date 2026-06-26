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Новини Знищення російської техніки
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Дві пускові установки ЗРК С-300В знищили бійці бригади "Спартан" поблизу Волновахи. ВIДЕО

Оператори дронів "Black Sky" зі складу 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" виявили та уразили позиції протиповітряної оборони російських військ. Об'єктом вогневого впливу стали два дефіцитні елементи зенітно-ракетного комплексу противника в районі тимчасово окупованого міста Волноваха Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за результатами бойової роботи було знищено дві пускові установки ЗРК С-300В.

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Автор: 

знищення (10426) Донецька область (11392) Національна гвардія НГУ (1812) Волноваха (44) ЗРК (293) Волноваський район (373)
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