Дві пускові установки ЗРК С-300В знищили бійці бригади "Спартан" поблизу Волновахи. ВIДЕО

Оператори дронів "Black Sky" зі складу 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" виявили та уразили позиції протиповітряної оборони російських військ. Об'єктом вогневого впливу стали два дефіцитні елементи зенітно-ракетного комплексу противника в районі тимчасово окупованого міста Волноваха Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за результатами бойової роботи було знищено дві пускові установки ЗРК С-300В.

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